Я на это сетовал с самого начала, – Трамп продолжит блокировать военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп и впредь будет задерживать выделение финансовой помощи Украине. США начнет выделять деньги , когда так будет делать и Европа.
Трамп подтвердил, что заблокировал военную помощь в размере почти 400 миллионов долларов перед разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским, об этом сообщает CNN.
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