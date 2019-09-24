Я на это сетовал с самого начала, – Трамп продолжит блокировать военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп и впредь будет задерживать выделение финансовой помощи Украине. США начнет выделять деньги , когда так будет делать и Европа.

Трамп подтвердил, что заблокировал военную помощь в размере почти 400 миллионов долларов перед разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским, об этом сообщает CNN. Новость дополняется...