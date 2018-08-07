"Я наблюдаю чудо в действии": сотрудник супермаркета в США покорил чутким поступком

В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, в супермаркете произошла необычная история, которая может послужить примером человеческой чуткости.

В магазин зашел клиент с атузмом. Он с интересом наблюдал, как сотрудник супермаркета Джордан Тейлор выкладывает товар в холодильнике, пишет Meduza.

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Тейлор обратил внимание на интерес Райана и предложил ему вместе разложить продукты. Сотрудник не пожалел полчаса времени, чтобы сделать дело быстрее, зато терпеливо помогал парню.

Увидев такую картину, отец Райана расчувствовался и решил снять на видео такое доброжелательное отношение сотрудника супермаркета.

Я наблюдаю чудо в действии,

– прокомментировал он.

Сестра Райана, Делани Эдвардс, решила рассказать эту историю и опубликовала ролик с Тейлором в Facebook. Девушка поблагодарила за добродушие Тейлора и назвала это "моментом, который ее семья никогда не забудет".

Во время общения с парнем Делани узнала, что Тейлор хотел бы поступить в колледж. Из благодарности за человечность и доброту она решила помочь осуществить его мечту и собрать деньги на обучение.

Женщина запустила краудфандинговую кампанию на сервисе GoFundMe. Она планировала собрать 10 тысяч долларов, и собранная сумма превзошла все ожидания. За пять дней кампанию поддержали более трех тысяч человек, а общее количество пожертвований в настоящее время достигло 117 тысяч долларов.

Джордан, ты напомнил нам, что немного доброты может изменить всю жизнь. Благослови тебя Бог. Ты особенный

– писали пользователи в комментариях на GoFundMe.

По словам представителей сервиса, сейчас кампания по сбору денег для Тейлора бьет рекорды и является самой популярной.

Добавим, что на GoFundMe сейчас также собирают деньги на поддержку Джека Райана. За три дня ему пожертвовали почти пять тысяч долларов.