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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Я наконец его дождалась: мама Сенцова готовится ехать из Крыма на встречу с сыном

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      Олег Сенцов вернулся в Киев
      Олег Сенцов вернулся в Киев / Ґрати

      Людмила Сенцова дождалась освобождения своего чина Олега из российского плена. Женщина готовится к встрече с ним в Киеве 8 сентября.

      Сама женщина возвращение Олега Сенцова в Украину встретила в Крыму в селе Скалистое. Поэтому за всеми событиями следила онлайн на расстоянии.

      "Я вижу тебя! С Алиной [дочь Олега Сенцова, – прим. ред.]. Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь", – в телефонном разговоре с Олегом Сенцовим в первые минуты после возвращения заявила его мама.

       Как это было: Пленные украинцы вернулись из тюрем России: хроника в фото и видео

      "Я бы одно говорила:" Спасибо, спасибо!"... Не знаю, за что. Так и хочется сказать "Спасибо". Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму", – добавила Людмила Сенцова в комментарии "Крым.Реалии".

      Напомним, 7 сентября состоялся обмен между Украиной и Россией в формате "35 на 35". В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 пленников Кремля. Среди них и Олег Сенцов, который российскими властями был заключен на 20 лет якобы за подготовку теракта.

      Кто из пленных украинцев вернулся домой: инфографика 24 канала


      Украинские политзаключенные, которые провернулись из России


      Пленные украинские моряки, которые вернулись в Украину

      blog_ava
      Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости политики Олег Сенцов
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