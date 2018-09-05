10:33
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
  • суббота
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри

1182 Читати новину українською
Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри / 24 Канал

5 сентября 1946 года родилась без преувеличения величайшая легенда Фаррух Булсара, которого весь мир знает под псевдонимом Фредди Меркьюри – один из самых невероятных представителей британского рока и лидер всемирноизвестной группы The Queen.

Талантливые люди талантливы во всем. В десять лет Меркьюри стал чемпионом школы по настольному теннису, в двенадцать – получил кубок за победу в юношеском многоборье, а также грамоту "за преуспевание во всех науках и искусствах", а уже всего в 12 лет вместе с друзьями создал свою первую группу The Hectics, которая играла на школьных мероприятиях.

Читайте также: Тест: что вы знаете о легендарном Фредди Меркьюри?

Я не буду рок-звездой, я стану легендой,
– именно так Фредди Меркьюри когда-то сам определил свою судьбу и каждый день проживал так, чтобы это было явью.

В 25 музыкант создал всемирноизвестную The Queen, название для которой, а также эмблему, состоящую из знаков зодиака участников группы, создал сам, и в тот же год официально сменил имя и фамилию.

Читайте также: Опубликованы фото Фредди Меркьюри, которых до этого не видели

Уже через более чем десятилетие после создания группы, в 1981 году, сборник лучших хитов The Queen Greatest Hits стал самым продаваемым британским альбомом в истории музыки (более 25 миллионов копий), а 23 мая 2006 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому восьмикратно платиновый статус.

Кроме того, синглы The Queen занимали первую строчку британского чарта синглов на протяжении четырёх десятилетий подряд с 1970-х годов.

Песня "Bohemian Rhapsody", написанная Фредди, была признана "Лучшей песней тысячелетия", а в 2002 году была названа самой любимой поп-композицией британцев за всю историю музыки. Не менее же известные "We Are The Champions" и "We will, we will rock you" вошли в список самых популярных песен в мире, а "We Are The Champions" стала неофициальным гимном победителей крупных спортивных соревнований. Сам же Фредди Меркьюри признан одним из величайших вокалистов всех времен (по версии журнала Rolling Stone).

Помимо сольной работы и работы в группе, Фредди Меркьюри вместе с Майклом Джексоном когда-то могли выпустить совместную песню. Они записали четыре демо-версии, но, к сожалению, ни одна из них в итоге не стала их общим хитом. Оба артиста ссылались на загруженность и невозможность найти свободное время для полноценной совместной работы.

В 1981 году с невероятным рок исполнителем Дэвидом Боуи Меркьюри выпустил сингл Under Pressure. И хотя музыканты никогда не выполняли его вместе на концертах, он имел огромный успех и попал на первые места в британских чартах.

Также Фредди Меркьюри упоминается в предсмертной записке Курта Кобейна: лидер Nirvana говорит о своем восхищении коллегой, его способностью принимать любовь публики.

Меркьюри был по истине выдающимся музыкантом, однако на 45-м году он ушел из жизни из-за болезни – буквально за несколько дней до смерти Фредди и его менеджер сообщили о том, что певец болен СПИДом. Певец распорядился передать все права на песню "Bohemian Rhapsody" фонду Теренса Хиггинса, созданному для противостояния ВИЧ и СПИД.

Через 5 лет после смерти легенды в швейцарском городе Монтрё был открыт памятник Фредди Меркьюри. 18 июня 2003 года состоялось открытие ещё одного в Лондоне возле Dominion Theatre. А позже, в 2016 году, в его честь назвали один из астероидов в главном астероидном поясе (область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера), который теперь называется Asteroid 17473 Freddiemercury.

Клип Queen – Who Wants To Live Forever:

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
сегодня, 09:59 100-летие "красного террора": списки жертв репрессий до сих пор пополняются новыми именами
Марина Молька
Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
сегодня, 09:01 Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?
Інна Жолобович
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
4 сентября, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
сегодня, 09:01 Я не буду рок-звездой, я стану легендой, – жизнь и достижения Фредди Меркьюри
1178
Для Трампа настали історичні часи?
сегодня, 08:42 Для Трампа настали історичні часи?
Ігор Лапін
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук