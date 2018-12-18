Я не дам результат с такой командой: иностранный тренер рассказал, почему отказал "Динамо"

Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, почему отказался продолжать сотрудничество с киевским "Динамо".

Рианчо подтвердил, что однажды пришел к президенту "Динамо" Игорю Суркису и рассказал, как формировать команду.

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Это правда, я пошел к нему в кабинет, но перед этим у нас был разговор с Ребровым (Тогдашний главный тренер киевлян, – Ред.). Я говорил: "Мы выиграли второй чемпионат подряд, но пять наших игроков (украинцев и легионеров) находятся в зоне комфорта. Я не вижу от них нужной отдачи, нам нужна свежая кровь и люди, которые мечтают о победе". Ребров ответил: "Я говорил с президентом, это невозможно". Тогда к Суркису пошел, и Ребров об этом знал,

– рассказал Рианчо в интервью Sports.ru.

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Испанец признался, что поставил ультиматум президенту киевлян.

В кабинете президента я сказал: "Нам нужны четыре-пять новичков на места тех игроков, команда выжата. Или меняйте пять футболистов, или забирайте тренеров, с такой командой невозможно решать задачи". Суркис сказал, что не может убрать тех игроков, и предложил мне новый улучшенный контракт, я отказался: "Нет, я не бандит, я не дам результат с такой командой и не хочу тебя обманывать",

– вспомнил тренер.

Напомним, что испанский специалист был ассистентом главного тренера "Динамо" Сергея Реброва с 2014 до 2016 года.

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