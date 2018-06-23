01:03
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
20°C 10°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
  • среда
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Я не голосовал за вас в 2014-м: Балух написал письмо Порошенко

155 Читати новину українською
Владимир Балух написал письмо Порошенко
Владимир Балух написал письмо Порошенко / Крым Реалии

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно бросили за решетку в оккупированном Крыму и который голодает уже почти 3 месяца, написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

Обращение Балуха в своем Facebook разместил один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз.

Читайте также: "Хохлов надо вырезать": политзаключенный Балух рассказал об издевательствах в изоляторе

Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московского плена борется Украина,
– так начал свое письмо украинский политзаключенный.

В своем письме Балух предостерегает Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора.

"Буду откровенным – я не голосовал за Вас в мае 2014 года... Но с уважением признаю, что упорная борьба за судьбу граждан Украины, попавших в лапы бессознательного заклятого "брата" делает вам немалую честь", – пишет Балух в своем обращении, адресованном Порошенко.

В письме пленник выражает свою уверенность в том, что Украина отстоит свое право достойно жить и хозяйствовать на Богом данным нам землях Крыма и Донбасса".

Владимир Балух вспоминает, что 12 июня, когда в оккупированном Крыму праздновали День России собственными ушами слышал возгласы "Слава Украине" и как нередкие арестанты пели украинский гимн.

С места, где нахожусь сейчас я, трудно объективно оценивать полноту и эффективность действий государства в направлении противодействия влиянию кремлевской пропаганды, ... но то, что Украина не пасет задних в этом деле придает определенного оптимизма и веры, что разрушенные судьбы и заброшенные семьи политически заключенных агрессором граждан Украины не являются напрасными и не останутся в стороне от этого процесса,
– так закончил свое письмо к Порошенко Владимир Балух.

К слову, именно в день написания этого письма (22 июня) Балух объявил о начале сухой голодовки. До этого он голодал с 19 марта.

15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличка "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук