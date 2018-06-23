Я не голосовал за вас в 2014-м: Балух написал письмо Порошенко

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно бросили за решетку в оккупированном Крыму и который голодает уже почти 3 месяца, написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

Обращение Балуха в своем Facebook разместил один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз.

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Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московского плена борется Украина,

– так начал свое письмо украинский политзаключенный.

В своем письме Балух предостерегает Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора.

"Буду откровенным – я не голосовал за Вас в мае 2014 года... Но с уважением признаю, что упорная борьба за судьбу граждан Украины, попавших в лапы бессознательного заклятого "брата" делает вам немалую честь", – пишет Балух в своем обращении, адресованном Порошенко.

В письме пленник выражает свою уверенность в том, что Украина отстоит свое право достойно жить и хозяйствовать на Богом данным нам землях Крыма и Донбасса".

Владимир Балух вспоминает, что 12 июня, когда в оккупированном Крыму праздновали День России собственными ушами слышал возгласы "Слава Украине" и как нередкие арестанты пели украинский гимн.

С места, где нахожусь сейчас я, трудно объективно оценивать полноту и эффективность действий государства в направлении противодействия влиянию кремлевской пропаганды, ... но то, что Украина не пасет задних в этом деле придает определенного оптимизма и веры, что разрушенные судьбы и заброшенные семьи политически заключенных агрессором граждан Украины не являются напрасными и не останутся в стороне от этого процесса,

– так закончил свое письмо к Порошенко Владимир Балух.

К слову, именно в день написания этого письма (22 июня) Балух объявил о начале сухой голодовки. До этого он голодал с 19 марта.

15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличка "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.