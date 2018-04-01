"Я не хочу умереть в 11 лет": школьник в России трогательно обратился к Путину

В городе Волоколамск Московской области, тысячи россиян вышли на митинг против мусорного полигона "Ядрово", требуют закрыть свалку.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" в Facebook.

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"Почему не закрывают свалку "Ядрово"? Почему Путин не приедет сюда и не подышит с нами этим воздухом?", – заявил мальчик.

Впоследствии школьник подчеркнул, что мусорный полигон нужно ликвидировать.

"Нет – свалке "Ядрово", ее надо закрывать. Я не хочу умереть в свои 11 лет", – сказал он.

Как известно, 21 марта из-за выброса на свалке "Ядрово" в России несколько десятков детей в Волоколамске обратились за медицинской помощью. Глава района Евгения Гаврилов пообещал горожанам, что свалку закроют в ближайшее время, а позже объяснил, что это произойдет не раньше 15 июня.