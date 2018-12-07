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      "Я не имел морального права": как белорус назвался украинцем и врал об "ужасах Майдана"

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      Белорус назвался украинцем и врал об "ужасах Майдана" на пропагандистском российском телеканале
      Белорус назвался украинцем и врал об "ужасах Майдана" на пропагандистском российском телеканале / "Наша нива"

      Российский блогер Илья Варламов обнаружил фейк российской пропаганды относительно Украины, в котором принял участие и белорус. Очередной пропагандистский ролик с фейковыми рассказами появился на одном из российских каналов – в нем якобы украинец рассказывал об ужасах после Майдана.

      Об этом сообщает белорусское издание "Наша нива".

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      Так, псевдоукраинец упорно рассказывал "страшные истории", которые якобы постигли его после Евромайдана.

      Ничего мне лично не дал Еврамайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Надо было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогой энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!
      – возмущался белорус перед российскими камерами.

      Однако впоследствии выяснилось, что "Чубенко" сыграл житель Минска Виталий Юрченко. Об этом знакомые Юрченко сразу написали в соцсетях.

      Издание отмечает, что Виталий Юрченко сам связался с редакцией, чтобы рассказать эту историю.

      "Наша нива" рассказывает, что Юрченко работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредницей между телеканалами и операторами по всему миру. Компания приняла заказ от пропагандистского "Первого канала" России. Они должны были снять семью или человека в Кривом Роге, который "страдает" от отсутствия газа и дорогого отопления.

      Такого человека якобы нашли, сняли материал, прислали белорусской компании. Однако выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук, поэтому его нельзя было отправлять заказчикам.

      "Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, который сделали в Кривом Роге. Подписали именем того же человека", – рассказал Виталий Юрченко.

      Ему предложили сняться в качестве героя – и он якобы побоялся отказаться. В день, когда ролик появился, трое знакомых Юрченко написали ему, что видели сюжет.

      Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне стыдно до самой высокой степени,
      – объяснил свое решение парень.

      Он утверждает, что денег за этот ролик не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент он не подумал.

      "Я не могу найти себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно простить", – сообщил Юрченко.

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      Белорус добавил, что "в конфликте Украины и России не занимает ничью позицию". При этом Юрченко добавил, ему стыдно, что он стал "частью информационной войны".

      Теги: Новости политики Российская пропаганда Евромайдан Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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