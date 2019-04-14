Я не коммерсант, а офицер, – заместитель руководителя АП написал гневный рапорт об отставке

В своем заявлении к Порошенко генерал-лейтенант Валерий Кондратюк объявил о серьезных разногласиях его как заместителя руководителя Администрации Президента с самим президентом Петром Порошенко. Из-за этих разногласий Кондратюк подал рапорт об отставке.

Заявление генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на имя президента Украины Петра Порошенко попало в руки журналистов. В нем генерал объясняет причины своего поступка. Документ датирован 26 февраля, передает УНИАН. Информационное агентство утверждает, что глава Администрации Президента Игорь Райнин отставку Валерия Кондратюка подтвердил.

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О чем говорится в заявлении генерала Кондратюка

В своем заявлении генерал Кондратюк выразил возмущение относительно информации, обнародованной "112 каналом", который принадлежит Медведчуку" о якобы вербовке экс-главы СБУ Наливайченко "в пользу иностранны спецслужб". Эту информацию генерал называет фальшивкой и удивляется, почему президент никак не отреагировал на такие обвинения в сторону Кондратюка.

Я не коммерсант, а офицер. Если политикам не привыкать к оскорблениям в свою сторону, то для меня такая ситуация недопустима. А отсутствие Вашей публичной поддержки на фоне этих грязных обвинений освобождает меня от морального долга работать под Вашим руководством,

– написал Кондратюк.





Заявление Валерия Кондратюка датирована 26 февраля 2019 года

Кто такой Валерий Кондратюк?

Это украинский кадровый военный, разведчик, генерал-лейтенант. В 1991 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Н. В. Фрунзе. В 1996 году – военно-дипломатическую академию МО Украины, Киевский институт иностранных языков, академию Службы безопасности Украины.



Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб. Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа по октябрь 2016 возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.

19 марта 24 канал писал, что в прессу просочилась информация, якобы после увольнения главы Службы внешней разведки Егора Божко Петр Порошенко рассматривал в качестве кандидата на должность главы СВР именно Валерия Кондратюка. Впрочем, с 16 марта и до сегодня временным исполняющим обязанности главы службы является Андрей Алексеенко.