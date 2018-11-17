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      "Я не могла стерпеть измены": о чем рассказывают жены президентов в своих мемуарах

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      О жизни президентов за кулисами, интригах вокруг первых лиц государств, наверное, можно прочитать только в мемуарах их жен. Ведь первым леди позволяют раскрывать детали семейной жизни, когда муж покинет свою должность.

      Бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама написала в своих мемуарах о деталях жизни в Белом доме, проблемах в отношениях с Бараком Обамой и обидах на Дональда Трампа.

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      Книга "Становление" сразу же возглавила рейтинги бестселлеров в США, а сама Мишель поехала в турне по стране в поддержку книги.

      Могла ли я в любое время дня и ночи просить, что угодно? Могла. Но потом ты осознаешь, и я писала об этом, что ты платишь за все. Я такая же, как и ты. Я была когда-то такой же. Не умнее, не сильнее, не одареннее. И если мне удалось, то ты тоже сможешь,
      – отметила Мишель Обама.


      Мишель и Барак Обами

      Когда Мишель Обама была первой леди США? Барак Обама – 44-й президент США. Он был избран на два срока управления страной. Президентство Барака Обамы длилось с 2009 по 2017 год. Мишель Обама, его жена, соответственно, все это время была первой леди США.

      В отличие от Мишель Обамы, бывшая жена Франсуа Олланда Валери Триелвейлер поделилась с читателями еще и скандальными причинами развода с экс-президентом. В 2014 году за первую неделю продаж раскупили более 145 тысяч экземпляров. Воспоминания Валери также возглавили списки бестселлеров Франции.

      Я не могла стерпеть его измены. Какой смысл молчать женщине ХХІ века? Где здесь демонстрация достоинства? Где это достоинство, когда женщину унизили перед всем миром?
      – писала Валери Триелвейлер.


      Франсуа Олланд и Валери Триелвейлер

      Как развивались отношения Валери с президентом Франции? С Франсуа Олландом Валери познакомилась в 1988 году. Свои отношения они начали в 2005, когда Валери была еще замужем. В 2012 Франсуа стал президентом, а уже в 2014 году после скандальной публикации в журнале "Closer" о романе Олланда с актрисой Жюли Гайе было объявлено о разрыве отношений между Франсуа и Валери.

      А вот жены экс-президентов постсоветского пространства не спешат раскрывать подробности семейной жизни. Воспоминания Людмилы Путиной удалось собрать лишь в одной из частей книги авторства Олега Блодского "Владимир Путин – дорога к власти". Тогда, в 2002, действующая жена Путина Людмила пришла к выводу, что счастья не существует.

      Путіни
      Людмила и Владимир Путины

      Первые леди Украины пока что умалчивают детали личной жизни в роли жен президентов. Хотя мемуары экс-жены Виктора Януковича Людмилы были бы переполнены интригами.

      Януковичі
      Виктор и Людмила Януковичи

      Бросив Людмилу во время Евромайдана, Виктор Федорович сбежал в Россию с сестрой бывшей кухарки Любовью Полежай. В России они и живут до сих пор. А Людмила тем временем в оккупации – на аннексированном РФ полуострове.

      К слову, ранее 24 канал писал о том, что известная американская журналистка Опра Уинфри пригласила бывшую первую леди США Мишель Обаму на интервью, во время которого та откровенно отвечала на вопросы о своей книге и, собственно, периоде своего становления в жизни.

      Автор: Елена Кук
      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости России Владимир Путин Развод Путина Новости Франции Франсуа Олланд Людмила Янукович Виктор Янукович Барак Обама Новости США
      Источник: 24 канал
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