Я не могу ничего сделать, потому что осколки рвут парней изнутри, – медик о спасении бойцов
Боевики не прекращают обстреливать украинские позиции. За прошедшие сутки, 28 мая, били чуть ли не по всей линии разграничения. Трижды били по мирным жилым кварталам. А в Зайцево последние несколько недель огонь не прекращается даже днем.
В Зайцево во всеоружии проводят каждый день. Временем, несут потери и отвечают врагу сторицей. Потому что даже безоблачный солнечный день не гарантия спокойствия.
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Так, Ольга, по образованию не медик, после непродолжительных курсов в Десне уже два года достает бойцов из-под обстрелов. Не считая.
Я не все могу сделать. Потому что осколки проходят у ребят внутри и обрывают им внутренние органы, просто рвут. Вены. И у Боди, по-моему, разорвало над сердцем вену. И он стек просто кровью внутри. Мы здесь ничем не можем помочь. Отключайте камеру, ибо я буду плакать,
– сказала медик 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ Ольга.
Ольга не может сдержать слезы, когда вспоминает погибшего Богдана Коломийца. Ему было 23. И воспоминания о его смерти болят – его не стало неделю назад.
Погибший боец Богдан Коломиец
Роковой снаряд боевиков разорвался возле полуразрушенного дома. Даже стены не выдержали попаданий.
И крови было по стенам. Ее и сейчас еще видно. В тяжелом состоянии (находился Богдан – 24 канал),
– рассказал военнослужащий 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ на позывной "Смерека".
"Смерека" был первым, кто в темноте прибежал на место, где погиб боец. Сослуживец был поблизости и знал, что тропой должен был возвращаться Богдан. Бойца несколько сотен метров тащили на себе.
Оказывали медицинскую помощь. Первую, которую смогли. И его доставили до места, чтобы его довезла "скорая",
– вспоминает "Смерека".
Но домчаться до госпиталя Богдану не суждено было.
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