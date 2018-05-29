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СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Я не могу ничего сделать, потому что осколки рвут парней изнутри, – медик о спасении бойцов

477 Читати новину українською

Боевики не прекращают обстреливать украинские позиции. За прошедшие сутки, 28 мая, били чуть ли не по всей линии разграничения. Трижды били по мирным жилым кварталам. А в Зайцево последние несколько недель огонь не прекращается даже днем.

В Зайцево во всеоружии проводят каждый день. Временем, несут потери и отвечают врагу сторицей. Потому что даже безоблачный солнечный день не гарантия спокойствия.

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Так, Ольга, по образованию не медик, после непродолжительных курсов в Десне уже два года достает бойцов из-под обстрелов. Не считая.

Я не все могу сделать. Потому что осколки проходят у ребят внутри и обрывают им внутренние органы, просто рвут. Вены. И у Боди, по-моему, разорвало над сердцем вену. И он стек просто кровью внутри. Мы здесь ничем не можем помочь. Отключайте камеру, ибо я буду плакать,
– сказала медик 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ Ольга.

Ольга не может сдержать слезы, когда вспоминает погибшего Богдана Коломийца. Ему было 23. И воспоминания о его смерти болят – его не стало неделю назад.

Загиблий боєць Богдан Коломієць

Погибший боец Богдан Коломиец

Роковой снаряд боевиков разорвался возле полуразрушенного дома. Даже стены не выдержали попаданий.

И крови было по стенам. Ее и сейчас еще видно. В тяжелом состоянии (находился Богдан – 24 канал),
– рассказал военнослужащий 24-й ОМБр имени короля Даниила ВСУ на позывной "Смерека".

"Смерека" был первым, кто в темноте прибежал на место, где погиб боец. Сослуживец был поблизости и знал, что тропой должен был возвращаться Богдан. Бойца несколько сотен метров тащили на себе.

Оказывали медицинскую помощь. Первую, которую смогли. И его доставили до места, чтобы его довезла "скорая",
– вспоминает "Смерека".

Но домчаться до госпиталя Богдану не суждено было.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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