Я не могу нормально раздеться, – Савченко рассказала про ночь, проведенную в СИЗО

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что украинский СИЗО ничем не отличается от российского, а в некоторых моментах даже хуже.

Такое заявление она сделала в Шевченковском райсуде Киева, где ей избирают меру пресечения.

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По словам политика, ее камера полностью "утыкана" камерами видеонаблюдения.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Камеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы этого не было видно. Камеры стоят так, что я не могу в туалет сходить.... В принципе это в некоторых моментах даже хуже, чем в СИЗО у врага", – подчеркнула парламентер.

Вместе с тем Савченко подчеркнула, что борясь за европейский путь, мы не увидели хотя бы европейские тюрьмы в Украине.

Напомним, утром 23 марта в Шевченковском райсуде Киева началось слушание дела Надежды Савченко. Политика, в частности, подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР", подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.