Я не могу попасть ни к одному из наших политзаключенных, – Денисова рассказала о причинах

В четверг, 28 июня, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию строгого режима в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России, чтобы посетить украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, но ее не пускают.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила Людмила Денисова.

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Москалькова не берет трубку. И меня не допускают. Никто не выходит к нам. Я хотела подать заявление, чтобы предоставили мне возможность встретиться с Олегом Сенцовым, как я могу встретиться с ним в соответствии с их законодательством,

– рассказывала Людмила Денисова.

Кроме того, она добавляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гарантии беспрепятственного допуска в любую минуту без каких-либо предварительных условий ко всем украинским политзаключенным, которые удерживаются на территории России и временно оккупированного Крыма. Эти гарантии Путин дважды подтвердил 9 июня и 21 июня.

Эти переговоры состоялись по инициативе нашего президента. И Петр Порошенко выполнил свои обязательства. У Москальковоу был запрет и Порошенко снял этот запрет, и госпожа Москалькова посетила Украину. Приехала без препятствий и встретилась в посольстве Российской Федерации с моряками "Норда", которые были в списке по посещению,

– сообщает Денисова.

Также она возмущается, что наше государство выполняет свои обязательства, а Россия – не выполняет.

Я не могу попасть ни к одному из наших политзаключенных. А Олег Сенцов уже сорок шестые сутки голодает. И сейчас Москалькова находится здесь, в колонии. Я – за воротами, и смотрю на то, как она делает селфи на фоне колонии, где держат нашего Олега,

– отметила омбудсмен.