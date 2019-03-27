13:32
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, 26 марта
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Я не понимаю, как Украина может вести бизнес с Россией, – генерал США

      196 Читати новину українською
      Бен Ходжес
      Бен Ходжес / Фото из открытых источников

      НАТО и странам-партнерам нужно создать концепцию сдерживания Российской Федерации, потому что она может заблокировать и Одессу.

      Об этом сказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе (в 2014-2017 годах), а ныне глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DELFI.

      Читайте также: В Пентагоне оценили шансы нападения Путина на страны НАТО

      По его словам, для НАТО и стран-партнеров, как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/Area Denial) – "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем.

      Что такое A2/AD?Это концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищенную местность.
      Термин стал особенно широко применяться экспертами в современной военной науке с момента разработки Россией и Китаем дальних ракетных систем с ОТРК, ПВО и противокорабельных ракетных комплексов, которые создают "защитную сферу", в которую войска NATO не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

      Морские и наземные системы помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу.

      Надо усилить экономическое давление. Мы должны использовать всю нашу мощь, мощь Альянса, чтобы это давление было действительно ощутимым. Даже в Украине, в Одессе, две трети транспортных компаний, управляющих портом – российские. Я не понимаю, как Украина может вести бизнес с Россией, если та захватила ее моряков,
      – заявил генерал США.

      Также он напомнил, что в отличие от ситуации на Балтике, НАТО ограничены в своих действиях в Черноморском регионе Конвенцией Монтре от 1936 года.

      Ходжес сказал, что согласно Конвенции, только черноморские державы – Россия, Румыния, Болгария, Грузия, Турция и Украина – имеют возможность проводить полноценные военные корабли в любое время. Нечерноморские государства – США, Великобритания, Германия, Италия и Франция Бен Ходжес в этом праве ограничены: только 21 день и только корабли определенного класса и тоннажа.

      Впрочем, по мнению Ходжеса, самый большой вызов для России – не НАТО, а Китай и исламский экстремизм.

      У России гигантская протяженность границ, однако основные военные силы она концентрирует на наиболее безопасном – западном – участке границы. Это глупо! Я уверен, что рано или поздно это приведет к восстановлению военного противостояния с Китаем. Кроме того, у Москвы нет союзников, по крайней мере, настоящих определенно нет,
      – заявил Ходжес.

      В разведке Эстонии уверены, что вооруженные силы РФ готовятся к значительному военному конфликту с НАТО. В Эстонии также считают, что если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, то будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Беларуси в демократически прозападную страну.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      104065
      Теги: Новости Одессы Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Новости США НАТО
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      сегодня , 13:00 Тим Рот или Брюс Уиллис: знаете ли вы культовые фильмы 90-х
      Наталія Печерська 41
      У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      сегодня , 12:00 У "ДНР" обіцяють роздавати громадянство Росії
      Олексій Чибісов 917
      Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями
      сегодня , 11:47 Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями
      Світлана Попова 1011
      Мария Заньковецкая: 6 фактов об украинской актрисе, которая отказала российскому театру
      сегодня , 09:29 Мария Заньковецкая: 6 фактов об украинской актрисе, которая отказала российскому театру
      Наталія Печерська 208
      Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      26 марта , 22:00 Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      Повернись живим 2984
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россияне из-за технической ошибки полюбили Путина не слишком сильно
       16 декабря 2016 , 17:37 1
      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ
       13 декабря 2018 , 13:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук