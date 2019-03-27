Я не понимаю, как Украина может вести бизнес с Россией, – генерал США

НАТО и странам-партнерам нужно создать концепцию сдерживания Российской Федерации, потому что она может заблокировать и Одессу.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе (в 2014-2017 годах), а ныне глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DELFI.

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По его словам, для НАТО и стран-партнеров, как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/Area Denial) – "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем.

Что такое A2/AD?Это концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника в защищенную местность.

Термин стал особенно широко применяться экспертами в современной военной науке с момента разработки Россией и Китаем дальних ракетных систем с ОТРК, ПВО и противокорабельных ракетных комплексов, которые создают "защитную сферу", в которую войска NATO не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба.

Морские и наземные системы помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу.

Надо усилить экономическое давление. Мы должны использовать всю нашу мощь, мощь Альянса, чтобы это давление было действительно ощутимым. Даже в Украине, в Одессе, две трети транспортных компаний, управляющих портом – российские. Я не понимаю, как Украина может вести бизнес с Россией, если та захватила ее моряков,

– заявил генерал США.

Также он напомнил, что в отличие от ситуации на Балтике, НАТО ограничены в своих действиях в Черноморском регионе Конвенцией Монтре от 1936 года.

Ходжес сказал, что согласно Конвенции, только черноморские державы – Россия, Румыния, Болгария, Грузия, Турция и Украина – имеют возможность проводить полноценные военные корабли в любое время. Нечерноморские государства – США, Великобритания, Германия, Италия и Франция Бен Ходжес в этом праве ограничены: только 21 день и только корабли определенного класса и тоннажа.

Впрочем, по мнению Ходжеса, самый большой вызов для России – не НАТО, а Китай и исламский экстремизм.

У России гигантская протяженность границ, однако основные военные силы она концентрирует на наиболее безопасном – западном – участке границы. Это глупо! Я уверен, что рано или поздно это приведет к восстановлению военного противостояния с Китаем. Кроме того, у Москвы нет союзников, по крайней мере, настоящих определенно нет,

– заявил Ходжес.

В разведке Эстонии уверены, что вооруженные силы РФ готовятся к значительному военному конфликту с НАТО. В Эстонии также считают, что если что-то неожиданное случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или его режимом, то будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, чтобы помешать превращению Беларуси в демократически прозападную страну.