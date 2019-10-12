Я не понимал, с кем имею дело: Шевчук рассказал о подковерных играх в КСУ

Станислав Шевчук, которого якобы 11 октября суд восстановил в должности председателя Конституционного Суда Украины, опубликовал в фейсбуке пост о своем видении причин отстранения его от должности в мае 2019 года. А также рассказал и о своем плане действий.

В Конституционном Суде постоянно боролись фракции, которые пытались установить контроль над судом. Об этом написал Шевчук в фейсбуке.

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"Я обратился к судьям с предложением забыть о фракции и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка – я не понимал, с кем имею дело", – отметил судья.

По его словам, часть судей КСУ "неспособна на создание и выработку решений". Более того – этих судей специально назначали только с целью обеспечения контроля над судом в интересах определенных групп.

Шевчук отметил и еще одну свою ошибку: "Я пытался найти компромисс с этими фракциями внутри суда. А вместо этого должен был бы говорить о проблеме публично и привлекать к ее решению общество".

Сейчас судья утверждает, что не пойдет "ни на какие внешние и внутренние договорняки". Теперь, мол, когда Шевчука суд восстановил в должности председателя КСУ, все остальные судьи КСУ, не готовые к новым правилам, "должны уйти в отставку".

"Людям, которые преследуют мелкие корыстные интересы или интересы определенных политических сил, грубо нарушают Закон и Конституцию – не место в Конституционном Суде Украины", – подытожил Шевчук.

Отметим, что Окружной административный суд Киева якобы восстановил в должности Станислава Шевчука – об этом сообщил 11 октября его советник Денис Невядомский.

В самом суде 24 каналу сообщили, что официального подтверждения такого решения еще нет. Впрочем известно, что дело это действительно рассматривали и решение уже принято.

А уволили Шевчука с КСУ 14 мая, выразив ему недоверие. Новой главой суда выбрали Наталью Шапталу.

Подробнее об увольнении Шевчука и что вообще о нем известно – в материале 24 канала.