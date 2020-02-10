Я не позволю зачморить военных, – Зверобой резко отреагировала на объявление ей подозрения

Сегодня, 10 февраля, Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании волонтерке Марусе Зверобой меры пресечения.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала. По ее словам, поддержать Зверобой пришло очень много людей, в частности, ветераны войны и волонтеры.

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"Они чуть не на тех напали. Если они думают, что можно зачморить военнослужащих, то я не позволяла, не позволяю и не позволю это сделать", – сказала Маруся Зверобой.

Комментарий Маруси Зверобой:

Напомним, 6 февраля в ГБР волонтерке объявили сообщение о подозрении по делу об угрозах президенту Зеленскому. Однако Зверобой это возмутило, ведь она не является государственным служащим.

Почему Марусе Зверобой выбирают меру пресечения