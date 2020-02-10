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      Я не позволю зачморить военных, – Зверобой резко отреагировала на объявление ей подозрения

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      Сегодня, 10 февраля, Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании волонтерке Марусе Зверобой меры пресечения.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала. По ее словам, поддержать Зверобой пришло очень много людей, в частности, ветераны войны и волонтеры.

      Ранее: Зверобой подала заявление на директора ГБР Трубу

      "Они чуть не на тех напали. Если они думают, что можно зачморить военнослужащих, то я не позволяла, не позволяю и не позволю это сделать", – сказала Маруся Зверобой.

      Комментарий Маруси Зверобой:

      Напомним, 6 февраля в ГБР волонтерке объявили сообщение о подозрении по делу об угрозах президенту Зеленскому. Однако Зверобой это возмутило, ведь она не является государственным служащим.

      Почему Марусе Зверобой выбирают меру пресечения

      • ГБР расследует дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины из-за громкого обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сначала Зверобой была свидетелем по этому делу.
      • Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти.
      • Причиной для открытия дела стало совместное эмоциональное видео Федины и Зверобой, записанное после октябрьского визита Зеленского к  ветеранам-добровольцам в Золотом. Там у президента и бойцов возник сверхэмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие. Федина и Зверобой обратились с такими словами к президенту: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".
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      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины София Федина Судьи Печерский суд Киева Маруся Зверобой
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