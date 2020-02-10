Я не позволю зачморить военных, – Зверобой резко отреагировала на объявление ей подозрения
Сегодня, 10 февраля, Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании волонтерке Марусе Зверобой меры пресечения.
Об этом сообщила корреспондентка 24 канала. По ее словам, поддержать Зверобой пришло очень много людей, в частности, ветераны войны и волонтеры.
Ранее: Зверобой подала заявление на директора ГБР Трубу
"Они чуть не на тех напали. Если они думают, что можно зачморить военнослужащих, то я не позволяла, не позволяю и не позволю это сделать", – сказала Маруся Зверобой.
Комментарий Маруси Зверобой:
Напомним, 6 февраля в ГБР волонтерке объявили сообщение о подозрении по делу об угрозах президенту Зеленскому. Однако Зверобой это возмутило, ведь она не является государственным служащим.
Почему Марусе Зверобой выбирают меру пресечения
- ГБР расследует дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины из-за громкого обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сначала Зверобой была свидетелем по этому делу.
- Дело расследуют как посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти.
- Причиной для открытия дела стало совместное эмоциональное видео Федины и Зверобой, записанное после октябрьского визита Зеленского к ветеранам-добровольцам в Золотом. Там у президента и бойцов возник сверхэмоциональный разговор, в котором Зеленский призвал ветеранов не мешать процессу разведения войск и убрать оружие. Федина и Зверобой обратились с такими словами к президенту: "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет... Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".