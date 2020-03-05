Я не профан в экономике, а самокат – не для Кабмина: Шмыгаль о Гончаруке

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль коротко охарактеризовал деятельность своего предшественника Алексея Гончарука. Так, он положительно отметил, что Кабмин был некоррумпированный и начал важные реформы.

Денис Шмигаль в эфире программы "Право на власть" назвал правительство Гончарука правительством технократов. Однако, отметил, что в нем не было коррупции.

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Самокат Шмигаль назвал средством передвижения, но не для Кабмина. Там, он отметил, надо ходить пешком. А на вопрос является ли он профаном в экономике Шмыгаль с иронической улыбкой ответил, что нет, поскольку является кандидатом экономических наук.

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Он положительно отметил то, что Гончарук начал важные для Украины реформы. И отметил: их обязательно продолжат.

Блиц ответы Дениса Шмыгаля

Правильный путь важен, как и результат.

Откажет президенту в разных случаях, но не представляет, что он может попросить что-то незаконное.

но не представляет, что он может попросить что-то незаконное. В случае, если не оправдает надежды украинцев, то уйдет с должности.

Не видел лично ни Пинчука, ни Ахметова, ни Коломойского.

Либертарианство – хорошая экономическая технология.

Врагом Шмыгаля стать возможно, но у него их не так много.

Что известно о новом Кабинете Министров?

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что у правительства было много достижений, но отметил и пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.

Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

Список обновленного правительства: