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      Я не профан в экономике, а самокат – не для Кабмина: Шмыгаль о Гончаруке

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      Новый премьер-министр Денис Шмыгаль коротко охарактеризовал деятельность своего предшественника Алексея Гончарука. Так, он положительно отметил, что Кабмин был некоррумпированный и начал важные реформы.

      Денис Шмигаль в эфире программы "Право на власть" назвал правительство Гончарука правительством технократов. Однако, отметил, что в нем не было коррупции.

      К теме Правительство Шмыгаля: от Кабмина ожидают управляемости

      Самокат Шмигаль назвал средством передвижения, но не для Кабмина. Там, он отметил, надо ходить пешком. А на вопрос является ли он профаном в экономике Шмыгаль с иронической улыбкой ответил, что нет, поскольку является кандидатом экономических наук.

      Если вы пропустили В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Он положительно отметил то, что Гончарук начал важные для Украины реформы. И отметил: их обязательно продолжат.

      Блиц ответы Дениса Шмыгаля

      • Правильный путь важен, как и результат.
      • Откажет президенту в разных случаях, но не представляет, что он может попросить что-то незаконное.
      • В случае, если не оправдает надежды украинцев, то уйдет с должности.
      • Не видел лично ни Пинчука, ни Ахметова, ни Коломойского.
      • Либертарианство – хорошая экономическая технология.
      • Врагом Шмыгаля стать возможно, но у него их не так много.

      Что известно о новом Кабинете Министров?

      4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что у правительства было много достижений, но отметил и пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.

      Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

      Список обновленного правительства:

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новое правительство Шмыгаля Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук
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