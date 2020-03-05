Я не профан в экономике, а самокат – не для Кабмина: Шмыгаль о Гончаруке
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль коротко охарактеризовал деятельность своего предшественника Алексея Гончарука. Так, он положительно отметил, что Кабмин был некоррумпированный и начал важные реформы.
Денис Шмигаль в эфире программы "Право на власть" назвал правительство Гончарука правительством технократов. Однако, отметил, что в нем не было коррупции.
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Самокат Шмигаль назвал средством передвижения, но не для Кабмина. Там, он отметил, надо ходить пешком. А на вопрос является ли он профаном в экономике Шмыгаль с иронической улыбкой ответил, что нет, поскольку является кандидатом экономических наук.
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Он положительно отметил то, что Гончарук начал важные для Украины реформы. И отметил: их обязательно продолжат.
Блиц ответы Дениса Шмыгаля
- Правильный путь важен, как и результат.
- Откажет президенту в разных случаях, но не представляет, что он может попросить что-то незаконное.
- В случае, если не оправдает надежды украинцев, то уйдет с должности.
- Не видел лично ни Пинчука, ни Ахметова, ни Коломойского.
- Либертарианство – хорошая экономическая технология.
- Врагом Шмыгаля стать возможно, но у него их не так много.
Что известно о новом Кабинете Министров?
4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что у правительства было много достижений, но отметил и пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.
Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.
Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.
Список обновленного правительства:
- Премьер-министр – Денис Шмыгаль;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета Министров – Олег Немчинов.