Я не просил денег у дочери, – отец Меган Маркл рассказал на чьи средства лечился

Отец Меган Маркл, который не присутствовал на королевской свадьбе дочери и принца Гарри, опроверг сообщения о том, что он просил у дочери перед свадьбой деньги на лечение.

По словам Томаса Маркл, западные СМИ отмечали, что операцию на сердце Томасу оплатила королевская семья. Такое заявление он озвучил после выздоровления, сообщает Daily.Mail.

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Мужчина опровергает эту информацию и утверждает, что все лечение он оплатил самостоятельно. По его мнению, в Британии об этом промолчали, чтобы избежать возмущения народа.

Томас Маркл отмечает, что никаких денег от дочери ему не нужно, ведь он платит налоги, и имеет счет в Пенсионном фонде Британии, за деньги которого и была проведена операция.

Напомним, накануне королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл западные СМИ поговаривали, что отец Меган не будет присутствовать на событии из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды



Следует знать, что после скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все еще жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.