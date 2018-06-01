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Я не просил денег у дочери, – отец Меган Маркл рассказал на чьи средства лечился

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Томас Маркл рассказал на чьи средства лечился
Томас Маркл рассказал на чьи средства лечился / Фото из открытых источников

Отец Меган Маркл, который не присутствовал на королевской свадьбе дочери и принца Гарри, опроверг сообщения о том, что он просил у дочери перед свадьбой деньги на лечение.

По словам Томаса Маркл, западные СМИ отмечали, что операцию на сердце Томасу оплатила королевская семья. Такое заявление он озвучил после выздоровления, сообщает Daily.Mail.

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Мужчина опровергает эту информацию и утверждает, что все лечение он оплатил самостоятельно. По его мнению, в Британии об этом промолчали, чтобы избежать возмущения народа.

Томас Маркл отмечает, что никаких денег от дочери ему не нужно, ведь он платит налоги, и имеет счет в Пенсионном фонде Британии, за деньги которого и была проведена операция.

Напомним, накануне королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл западные СМИ поговаривали, что отец Меган не будет присутствовать на событии из-за скандала вокруг "фейковых" фотографий, на которых он якобы учит историю британских монархов и делает замеры одежды

Следует знать, что после скандала с фотографиями Томас Маркл перенес сердечный приступ, а впоследствии – и тяжелую операцию. Отец невесты все еще жаловался на сильную боль в груди и побоялся за свое здоровье, поэтому был вынужден отказаться от приезда в королевский двор.

Теги: LifeStyle Великобритания Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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