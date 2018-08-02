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Я не просто одна из Дугласов, – дочь Кэтрин Зеты-Джонс дала откровенное интервью журналистам

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Керис Дуглас
Керис Дуглас / Town&Country

Голливудская чета актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа может похвастаться великолепными семейными отношениями. Это подтвердила и их дочь Кэрис, которая дала откровенное интервью журналистам.

Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис украсили обложку сентябрьского выпуска Town&Country совместным фото. Кроме этого, 15-летняя девушка впервые дала откровенное интервью о семейных отношениях и обучении в старшей школе.

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Кэрис заметила, что страдала от издевательств сверстников. Причиной было то, что ее отец – 73-летний Майкл Дуглас на 25 лет старше Кэтрин Зета-Джонс. Поэтому школьники часто называли его дедушкой и подсмеивались над Кэрис.

Люди обычно говорили: "Твой дедушка приехал забрать тебя",
– призналась девушка.

Вырастая в звездной семье актеров, Кэрис привлекала к себе слишком много внимания как общественности, так и педагогов. Поэтому с ранних лет она стремилась доказать всем, что не просто "одна из Дугласов".

 


Керис Дуглас 

И не только насмешки сверстников и пристальное внимание социума влияли на нее, но и работа журналистов. Девушка была поражена, когда прочитала новость о ее отце, который с 2010 года борется с раком гортани. В прессе заявили, что актеру осталось жить несколько месяцев. Кэрис от прочитанного не могла унять истерику.

Однажды я увидела фотографию папы с подписью "Майкл Дуглас снова болен раком и умрет через месяц", и заплакала. Тогда я подумала: "Почему родители не сказали мне об этом?". Но все это была неправда. Люди просто хотели рассказать "свою" историю,
– Кэрис вспомнила.

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Сейчас девушка учится в старшей школе. Она признается, что Кэтрин Зета-Джонс всегда была для нее примером для подражания, а ее стиль – настоящим эталоном. В то же время актриса тоже вдохновляется от вида дочери, которая уже выглядит как копия актрисы.

"У нее есть свой индивидуальный стиль. Она выглядит современно, но при этом одежда соответствует ее возрасту. Мне никогда не приходилось говорить своей дочке: "Думаю, что это выглядит неуместно", – рассказала Кэтрин Зета-Джонс.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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