Я не работал на Януковича: заместитель главы ГБР Бабиков рассказал о своем адвокатском прошлом

Новоназначенный заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича и не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.

Заместитель главы ГБР на брифинге пояснил, что в адвокатских объединениях обычно работает несколько адвокатов. В каждом производстве есть адвокат, который непосредственно осуществляет защиту клиента, разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением. Именно этот адвокат посещает судебные заседания и готовит документы.

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По его словам, никаких договоров с Януковичем о предоставлении адвокатских услуг он не подписывал. В то же время, Бабиков отметил, что подписывал отдельные документы только как представитель адвокатского объединения.

На вопрос, читает ли он, что подписывает, Бабиков ответил, что читает.

Я не представлял права и интересы Януковича. Тем более по делам Майдана. Кто-то из вас хоть раз с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Я только был начинающим адвокатом и дал свое согласие посмотреть как происходит процесс,

– заверил Бабиков.

Он добавил, что журналистам показали "какие-то огрызки документов" и могут показать еще ряд документов по разным клиентам, по которым он "даже под пытками" не сможет объяснить, какое они отношение имеют к его бывшему адвокатскому объединению и какое участие он в них принимал, потому что это все "технические документы".

Чиновник также заверил, что никак не может влиять на расследование дел Майдана, потому что ни директор ГБР, ни его первый заместитель и заместитель не являются руководителями органа досудебного расследования.

Как экс-адвокат Януковича получил должность в ГБР

20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

Бабикову поручен контроль за состоянием досудебного расследования дел в ГБР, кроме дел Майдана.

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О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь и.о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет. Поскольку подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР.