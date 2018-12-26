Я не смотрю телевизор, потому что уровень агрессии опасен для здоровья, – ведущая 1-го канала РФ

"Русская служба би-би-си" обнародовала интервью с ведущей программы новостей на российском федеральном"Первом канале" Екатериной Андреевой. Работница СМИ заявила, что не смотрит телевизор из-за "агрессии".

Об этом сообщает BBC.

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Кроме того, она уверена, что новости на"Первом канале" не вызывают агрессии. Журналистка пыталась спросить у ведущей о ее коллеге, однако Екатерина Андреева отказалась комментировать, потому что может"говорить только за себя".

"Дело в том, что я не смотрю телевизор", — заявила Андреева. Ведущая объяснила, что"для работы смотрит и читает новостные агентства".

Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозгу тем, кто очень агрессивный с экрана,

— добавила ведущая"Первого канала" РФ.

Стоит добавить, что ведущая считает, что сама она не повышает в новостях уровень агрессии.

К слову, плененный Россией украинский моряк, капитан-лейтенант Сергей Попов рассказал адвокату об условиях своего содержания в московском СИЗО "Лефортово", а также о том, что "по телевизору целыми днями говорят об Украине".

Напомним, что федеральный контролирующий орган "Роскомнадзор" официально заявил, что собирается проверить работу телеканала BBC World News и сайта BBC, не нарушают ли они случайно своими материалами российское законодательство.