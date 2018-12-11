Я не согласен отдать "Центрэнерго" Порошенко как подарок по случаю выхода на пенсию – Лещенко

13 декабря 2018 года государство должно было заключить "сделку года": на продажу выставили предприятие, которое поставляет украинцам электроэнергию – "Центрэнерго". Вдруг появилась информация, что на конкурсе только двое покупателей. Один из которых, вроде бы, от Порошенко, а второй – лишь чтобы замылить глаза.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, депутат лично пытался остановить приватизацию этого предприятия, ведь "Центрэнерго" – это один из немногих приваблиивих активов, которые остались в государственной собственности.

Отдать его просто как подарок действующему президенту к выходу на пенсию я не соглашался, и, думаю, другие граждане – тоже,

– подчеркнул Лещенко.

И добавил, что "Центрэнерго" – это три огромных теплоэлектростанции в Донецкой, Харьковской и Киевской областях: "Не исключаю, что военное положение ввели для того, чтобы оттолкнуть инностранных инвесторов от того предприятия".

Напомним, что государство выставило на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго". Ранее в Кабинете Министров Украины планировали провести аукцион по продаже "Центрэнерго" до 1 декабря 2018. 11 декабря утром эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус на своей Facebook-странице написал, что Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго".