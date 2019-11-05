Я не согласна со многими идеями, – Супрун оценила работу Зеленского

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что Владимир Зеленский имел много встреч с представителями международной политики. Однако она пока не видит от этого какого-то результата.

Об этом Супрун сказала в интервью 24 каналу и пояснила: "Но это лишь начало тех встреч. И будем наблюдать, как пройдет время, будут ли положительные изменения в отношении нашей международной политики с другими странами".

Обратите внимание! О "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве – читайте в первой части интервью с Ульяной Супрун

По ее словам, кроме этого, она оценивает работу президента в оборонной сфере. Однако ей не нравятся идеи, которые предлагает окружение Зеленского, к примеру, министр иностранных дел или люди, которые занимаются переговорами по российско-украинской войне.

Я не согласна со многими их предложениями. Я не согласна с тем, что должны быть выборы местные. На оккупированных территориях есть много требований, перед тем, как те выборы должны состояться. В частности, Украина должна иметь контроль над украинско-российской границей, вывод войск или арест тех людей, которые являются боевиками и коллаборантами из России,

– рассказала бывшая глава Минздрава.

Она считает, что Украина должна вести переговоры, но в совсем другой позиции.

"Украина не должна начинать эти переговоры в позиции "слабости", а болеьше в позиции "силы". А также должна иметь свои требования, которые должны быть выписаны очень четко. Я этого не видела. Я думаю и надеюсь, что это был провал какой-коммуникации от президентского офиса, а не то, что Украина пошла на какие-то уступки", – подчеркнула Супрун.

Что известно о возможных выборах на Донбассе?

1 октября Украина подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей.



Большинство украинцев восприняли негативно идею новой власти. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста по поводу формулы Штайнмайера. Активисты призвали противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

Бывшая глава Минздрава также отметила, что ее беспокоит монопартийная система партии "Слуга народа" и пояснила: "Есть очень четкий вертикал от президентского офиса. На самом деле, я не вижу независимости ветвей власти, и это опасно для страны. Президент Зеленский, по моему мнению, настроен на изменения... Но чтобы это делать из-за такой очень четкой авторитарной вертикали немного опасно, потому что если бы пришел какой-то новый Янукович, то это было бы очень опасно для нашей страны".

Больше об этом читайте во второй части эксклюзивного интервью с Ульяной Супрун на сайте 24 канала в 18:00. Не пропустите!