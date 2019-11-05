16:59
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Я не согласна со многими идеями, – Супрун оценила работу Зеленского

      64 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что Владимир Зеленский имел много встреч с представителями международной политики. Однако она пока не видит от этого какого-то результата.

      Об этом Супрун сказала в интервью 24 каналу и пояснила: "Но это лишь начало тех встреч. И будем наблюдать, как пройдет время, будут ли положительные изменения в отношении нашей международной политики с другими странами".

      Обратите внимание! О "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве – читайте в первой части интервью с Ульяной Супрун

      По ее словам, кроме этого, она оценивает работу президента в оборонной сфере. Однако ей не нравятся идеи, которые предлагает окружение Зеленского, к примеру, министр иностранных дел или люди, которые занимаются переговорами по российско-украинской войне.

      Я не согласна со многими их предложениями. Я не согласна с тем, что должны быть выборы местные. На оккупированных территориях есть много требований, перед тем, как те выборы должны состояться. В частности, Украина должна иметь контроль над украинско-российской границей, вывод войск или арест тех людей, которые являются боевиками и коллаборантами из России,
      – рассказала бывшая глава Минздрава.

      Она считает, что Украина должна вести переговоры, но в совсем другой позиции.

      "Украина не должна начинать эти переговоры в позиции "слабости", а болеьше в позиции "силы". А также должна иметь свои требования, которые должны быть выписаны очень четко. Я этого не видела. Я думаю и надеюсь, что это был провал какой-коммуникации от президентского офиса, а не то, что Украина пошла на какие-то уступки", – подчеркнула Супрун.

      Что известно о возможных выборах на Донбассе?
      1 октября Украина подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей.

      Большинство украинцев восприняли негативно идею новой власти. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста по поводу формулы Штайнмайера. Активисты призвали противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

      Бывшая глава Минздрава также отметила, что ее беспокоит монопартийная система партии "Слуга народа" и пояснила: "Есть очень четкий вертикал от президентского офиса. На самом деле, я не вижу независимости ветвей власти, и это опасно для страны. Президент Зеленский, по моему мнению, настроен на изменения... Но чтобы это делать из-за такой очень четкой авторитарной вертикали немного опасно, потому что если бы пришел какой-то новый Янукович, то это было бы очень опасно для нашей страны".

      Больше об этом читайте во второй части эксклюзивного интервью с Ульяной Супрун на сайте 24 канала в 18:00. Не пропустите!

      blog_ava
      Кабмин представил проект Госбюджета-2020 ко второму чтению: основные цифры
      сегодня
      6372
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Ульяна Супрун Слуга народа Местные выборы 2020 Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сегодня , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3427
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сегодня , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 1132
      Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      сегодня , 10:01 Кнуты для депутатов: как заставить работать народных избранников
      Ірина Поліщук 192
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сегодня , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1767
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 431
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук