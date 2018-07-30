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Я не страдаю от алкоголизма, – актер Джонатан Рис-Майерс рассказал о своей зависимости

43 Читати новину українською
Джонатан Рис-Майерс
Джонатан Рис-Майерс / Фото из свободных источников

Ирландский актер Джонатан Рис-Майерс после очередного рецидива решил откровенно признаться о своей алкогольной зависимости.

Об этом сообщает The Daily Mail.

41-летний Джонатан Рис-Майерс все чаще фигурирует в скандальных новостях. Так, в начале лета знаменитость арестовали в Лос-Анджелесе за зажигательной ссоры с женой. Произошло это в середине изумленной толпы в аэропорту.

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После инцидента Джанатан публично попросил прощения у своей жены Мари Лейн и у всех, кто стал свидетелями семейного конфликта. В то же время актер признался, что именно из-за алкогольной зависимости он становится достаточно агрессивным.

Теперь я буду известен как человек, имеющий проблемы с употреблением алкоголя. Я не страдаю от алкоголизма, я страдаю от аллергии на алкоголь каждый раз, когда пью его,
– заявил Джонатан Рис-Майерс.

Актер добавил, что никогда не имел запоев, а инцидент в аэропорту назвал рецидивом в борьбе с зависимостью.

"Аэропорты – это настоящий триггер для меня, поскольку вас заставляют сидеть там 3 часа, вы не можете курить, но при этом окружены алкоголем. Конечно, это не оправдание. Никогда не может быть оправдания для меня, когда я пью", – рассказал Джонатан Рис Майерс.

Кто такой Джанатан Рис-Майерс?
Ирландский актер, известный по участию в фильмах "Матч-пойнт", "Август Раш", "Бархатная золотая жила", "Черная бабочка", "Из Парижа с любовью" и др. Джонатан Рис-Майерс также сыграл главные роли в сериалах "Тюдоры" и "Дракула". Что касается личной жизни: актер с 2013 года находился в отношениях с Марой Лейн. Пара поженилась в 2016 году и в декабре того же года у них родился сын Вульф. Джонатан много лет страдает от алкогольной зависимости и несколько раз проходил курс лечения.

Теги: LifeStyle Алкоголь Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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