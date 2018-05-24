Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР": Приходько высказалась о Козловском

Известная украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала выступление украинского исполнителя Виталия Козловского в Москве на 9 мая.

Свое мнение относительно Виталия Козловского певица выразила в интервью "Цензор. НЕТ".

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Анастасия Приходько

"Почему звание "Заслуженный артист" могут носить и нормальные, порядочные люди, и те, кто ездят и показывают, как можно предавать свою Родину?", – возмутилась звезда.

Также певица высказалась по поводу объяснения самого Козловского, который якобы выступал в России по просьбе ветеранов.

"У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия – это страна, которая напала на нас, из-за которой в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 тысяч человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и степень человечности. Я не знаю. Но неужели ни для кого не была показательной фотография с Нелей Штепой? Не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Удивительно, что георгиевской ленты еще у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране", – отметила исполнительница.

Исполнительница также добавила, что не понимает артистов, которые едут в Россию ради поклонников.

"У меня тоже есть поклонники в России. Но как я могу себе это позволить? Я сама с собой потом жить не смогу. И это никогда ничем не исправишь. Будешь жить с этим до конца своих дней. В Козловского уже во Львове отменили концерт. Все, он перечеркнул себе все. Война закончится – и с предателями еще будут разбираться", – подчеркнула певица.

Приходько считает, что теперь нужно не давать ему возможности выступать в Украине, так как считает его пропагандистом.

"Козловский – лицо пропаганды. Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР" и тоже скажет, что надо поддержать кого-то. Мол, там же наши люди тоже", – отметила Приходько.

Напомним, после скандального выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, активисты радикальных организаций заявили, что не дадут провести концерты певца в украинских городах. Сам исполнитель заявил, что не считает свое выступление в России предательством и не боится травли, ведь он продвигал там "украинскую идею и нашу правду простым людям".