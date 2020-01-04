Я не узнала своего сына: очевидцы рассказали подробности взрыва в клубе под Тернополем

Взрыв прогремел 3 января в клубе села Угринов на Тернопольщине. После этого вспыхнул пожар и пострадали 8 подростков, собравшихся в клубе для репетиции рождественского вертепа.

После взрыва в клубе всех детей в возрасте от 12 до 17 лет с ожогами доставили в больницы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Местные жители рассказали, что услышали звуки, похожие на взрыв петард, а потом раздался взрыв, сообщает издание "20 минут".

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"Он был настолько сильный, что обломки клуба оказались во дворе у соседей", – рассказала местная жительница. Она добавила, что фасад здания полностью разрушен, крыши нет.

Дети выбегали из клуба, все горели. Соседи пытались их спасти. Кричали им: "Ложитесь, сбивайте огонь о землю". У них был шок, они бежали по центральной дороге, их волосы горели, куртки плавились,

– добавила жительница Угрынова.

Мама одного из пострадавших мальчиков рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила о трагедии.

Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови "скорую" и вези малого в больницу, там в клубе взрыв произошел. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж,

– рассказала мать одного из пострадавших.

"Они все такие красивые и умные ребята, может и имели с собой петарду, но разве из-за нее такой взрыв произошел? Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы", – добавила женщина.

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Смотрите фото с места взрыва в клубе на Тернопольщине:​