Президент Еврокомиссии сравнил политику Зеленского и Порошенко в отношении России

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не видит принципиальной разницы между действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским.

При этом он не озвучил никаких оценок относительно будущего президента Украины, пишет Rzeczpospolita.

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"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", – добавил Юнкер.

При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку. Однако при этом она должна усиливать свою борьбу с коррупцией.

Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи! Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины,

– отметил он.

Отметим, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отметил, что желание победителя президентских выборов Владимира Зеленского вести прямой диалог с лидером России Владимиром Путиным является правильным.