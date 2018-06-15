Я не знала ее имени: помилованная Элис Джонсон дала первое интервью с Ким Кардашян

На днях в США произошло еще одно редкое событие, – Ким Кардашян добилась в президента Дональда Трампа помилования о помиловании пожизненно-заключенной бабушки-наркоконтрабандистки Элис Джонсос. Женщины уже дали свое первое интервью.

После трогательного момента освобождения Элис из тюрьмы, Ким и она уже умерили свои эмоции и дали откровенное интервью на одном из американских каналов Today. Разговор состоялся в доме Элис, куда с роскошным кортежом приехала Ким.

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Ким Кардашян рассказала, что первое ее упоминание о 62-летнеей заключенную появилась в ее Twitter еще осенью прошлого года. Тогда же она впервые позвонила Иванке Трамп, дочери Дональда Трампа, чтобы начать с ней процесс переговоров.

"Телефонный звонок Элис навсегда останется самым лучшим воспоминанием для меня. Сказать ей эту новость, услышать ее крики и плакать вместе – это момент, который я никогда не забуду", – прокомментировала Ким Кардашян.



Ким Кардашян, Элис Джонсон и журналистка канала Today

В свою очередь счастлива 62-летняя женщина призналась, что никогда не знала Ким: "Я не знала ее имени, я не знала Ким", но добавила, что была невероятно благодарна за такую милость от нее.

"Я люблю эту женщину", – сказала Кардашян в адрес Джонсон. "Мне нравится эта леди", - добавила Джонсон в ответ, когда они обнялись.

Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенную ею впервые.

Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды.