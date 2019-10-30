Я ничего не обещал, – нардеп-фермер из "Слуги народа" сбежал от камери: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук не смог объяснить, с какой программой шел на выборы. Его выбирали по 89 мажоритарному округу.

Тимофийчук решил уйти от вопросов, соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода" на своей фейсбук-странице.

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Нардеп отметил, что перед избранием «занимался фермерством у себя дома – выращивал зерновые культуры». Однако о своей программе ничего рассказать не смог.

Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю... Не обещал ничего,

– сказал он.

Впоследствии Владимир Тимофийчук исчез в сессионном зале, объяснив все нехваткой времени. К слову, он – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, директор ЧП "Агро-Лидер".

Отметим, Тимофийчук заявлял, что решение уйти в политику ему далось тяжело, так как он фермер, и привык работать на земле. Однако после своего избрания он пообещал постараться сделать что-то для своего района в качестве депутата.



Владимир Тимофийчук/ Скриншот со сттраницы "Слуги народа" в Фейсбуке