Я ничего не обещал, – нардеп-фермер из "Слуги народа" сбежал от камери: видео
Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук не смог объяснить, с какой программой шел на выборы. Его выбирали по 89 мажоритарному округу.
Тимофийчук решил уйти от вопросов, соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода" на своей фейсбук-странице.
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Нардеп отметил, что перед избранием «занимался фермерством у себя дома – выращивал зерновые культуры». Однако о своей программе ничего рассказать не смог.
Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю... Не обещал ничего,
– сказал он.
Впоследствии Владимир Тимофийчук исчез в сессионном зале, объяснив все нехваткой времени. К слову, он – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, директор ЧП "Агро-Лидер".
Владимир Тимофийчук/ Скриншот со сттраницы "Слуги народа" в Фейсбуке