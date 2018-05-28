21:38
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Я никогда у нее помощи не просила, – Sonya Key рассказала об отношениях с тетей Софией Ротару

246 Читати новину українською
Sonya Key
Sonya Key

Украинская певица Sonya Key, которая является племянницей легендарной Софии Ротару, никогда не скрывала своих родственных связей, однако использовать ее фамилию не хотела. Артистка призналась, в каких она отношениях со звездной тетей.

Об этом она рассказала в интервью Екатерине Осадчей, передает ТСН.

Как известно, Sonya Key с детства воспитывалась в творческой атмосфере. Ее тетя – София Ротару – получила наибольшее признание. Однако стоит отметить, что и мама артистки пела в известном коллективе "Черемош".

Читайте также: Певица Sonya Kay презентовала новый клип, во время работы над которым едва не умерла: видео

Однако после начала сольной карьеры Sonya Key решила не использовать фамилию звездной родственницы. Более того, певице не нравится, когда ее творчество сравнивают с Софией Ротару.

Я не пытаюсь быть второй Софией Ротару, потому что мы совсем разные. Она является эталоном для меня, она очень большой человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое, у меня другой саунд, у меня тропикал-хаус, дип-хаус и даже образ другой,
– призналась Sonya Key.

Певица добавила, что хочет, чтобы ее воспринимали, как личность. В то же время звездная семья не обсуждает творчество членов семьи. Следовательно Sonya Key не обращается к Софии Ротару с просьбой что-то посоветовать или подсказать.

"На самом деле, у нас очень большая семья, мы обсуждаем совсем другие темы, потому что это бывает очень редко, когда мы собираемся вместе. Творчества никогда не касаемся, и я никогда помощи у нее не просила, а она, в свою очередь, мне никогда не помогала", – добавила Sonya Key.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
сегодня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 93
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
сегодня, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 392
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
сегодня, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 2039
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сегодня, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 3073
Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
сегодня, 10:12 Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
Соломія Ніколайчук 659
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук