Я никогда у нее помощи не просила, – Sonya Key рассказала об отношениях с тетей Софией Ротару

Украинская певица Sonya Key, которая является племянницей легендарной Софии Ротару, никогда не скрывала своих родственных связей, однако использовать ее фамилию не хотела. Артистка призналась, в каких она отношениях со звездной тетей.

Об этом она рассказала в интервью Екатерине Осадчей, передает ТСН.

Как известно, Sonya Key с детства воспитывалась в творческой атмосфере. Ее тетя – София Ротару – получила наибольшее признание. Однако стоит отметить, что и мама артистки пела в известном коллективе "Черемош".

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Однако после начала сольной карьеры Sonya Key решила не использовать фамилию звездной родственницы. Более того, певице не нравится, когда ее творчество сравнивают с Софией Ротару.

Я не пытаюсь быть второй Софией Ротару, потому что мы совсем разные. Она является эталоном для меня, она очень большой человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое, у меня другой саунд, у меня тропикал-хаус, дип-хаус и даже образ другой,

– призналась Sonya Key.

Певица добавила, что хочет, чтобы ее воспринимали, как личность. В то же время звездная семья не обсуждает творчество членов семьи. Следовательно Sonya Key не обращается к Софии Ротару с просьбой что-то посоветовать или подсказать.

"На самом деле, у нас очень большая семья, мы обсуждаем совсем другие темы, потому что это бывает очень редко, когда мы собираемся вместе. Творчества никогда не касаемся, и я никогда помощи у нее не просила, а она, в свою очередь, мне никогда не помогала", – добавила Sonya Key.