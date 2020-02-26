Я об этом не слышал, – Лавров опроверг саммит в апреле и выставил Украине требования

В России снова говорят о том, что о проведении встречи в нормандском формате уже в апреле ничего не знают. Однако при этом там называют условия для проведения следующего саммита.

Говорить о подготовке нового саммита можно будет только после выполнения решений предыдущего саммита и согласования проекта документа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет "Интерфакс-Украина".

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Лавров утверждает, что "не слышал о планах встречи министров через месяц". Он утверждает, что Россия будет разговаривать о сроках лишь при определенных условиях.

Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем говорили в Париже, включая нормализацию на земле и разминирование, политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера", и закреплением аспектов особого статуса (Донбасса) на постоянной основе в законодательстве Украины,

– сказал он.

Еще одно требование России, по словам Лаврова, подготовка проекта итогового документа и ого подписание.

"Чтобы не было снова уже во время саммита (попыток – 24 канал) разрушать достигнутые договоренности", – заявил российский министр.

К теме. Предыдущий саммит в нормандском формате состоялся 9 мая в Париже. Это была первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины, Франции, Германии и России сели за стол переговоров. Кроме того, в рамках нормандского саммита впервые встретились украинский лидер Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала