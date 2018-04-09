Я обожаю украинский борщ, – Пэрис Хилтон рассказала о предстоящих кулинарных экспериментах

Популярная модель и певица Пэрис Хилтон после посещения Львова заявила, что возможно научится готовить украинский борщ. Это блюдо очень понравилось звезде.

Об этом знаменитая американка заявила в интервью Кате Осадчей.

Как известно, 30 марта Пэрис Хилтон гостила во Львове, где была приглашена на открытие отеля в центре города. Певица прибыла в Украину вместе со свои женихом Крисом Зилкой, дедушка которого родом из Мариуполя. Актер признался, что его семья хранит украинские традиции. В частности, варят борщ, ходят в церковь и выстаивают "длинные богослужения на Пасху".

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В то же время Пэрис Хилтон рассказала, что она в восторге от Украины. Традиционное блюдо звезда, возможно, научится готовить для любимого.

Я обожаю борщ. Пока не умею его готовить. Но кто знает, возможно, однажды научусь,

– отметила Пэрис Хилтон.

Звездная пара мило поздравила всех христиан с Пасхой и вернулась в Калифорнию.

Смотрите видео интервью Кати Осадчей с Пэрис Хилтон и Крисом Зилкой: