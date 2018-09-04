Я обрадовалась, когда узнала о переломе, – Слава из "НеАнгелов" сделала неожиданное признание

Слава Каминская, которая является участницей популярной группы "НеАнгелы", сделала неожиданное признание о дисквалификации в "Танцах со звездами 2018" и серьезной травме, полученной во время тренировки.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24 солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская получила серьезную травму во время подготовки к прямым эфирам шоу "Танцы со звездами 2018". Певица упала вместе со своим партнером Игорем Кузьменко, когда танцовщики исполняли поддержку. Сама вокалистка призналась, что не знает, как так получилось, ведь эти танцевальные па выполняла не впервые.

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После получения травмы Слава Каминская все же надеялась, что выйдет на паркет, однако врачи посоветовали звезде не давать нагрузку на поврежденную спину. Медики поставили звезде диагноз перелом поперечных отростков двух позвонков.



"Я много тренировалась и готовилась к проекту, но не всегда в жизни все происходит по нашему сценарию. Две недели адской боли, уколы, блокады в позвоночнике и непонимание того, что происходит – не самое приятное, откровенно говоря, времяпрепровождение. И если честно, я даже обрадовалась, когда узнала, что у меня перелом поперечных отростков двух позвонков, так как, во-первых, все встало на свои места, во-вторых, меня перестали обвинять в симуляции, что не очень приятно и обидно, в-третьих, я поняла, что все-таки моя выносливость и работоспособность, как у "Терминатора", а в-четвертых, это не так опасно, как звучит на первый взгляд", – рассказала Слава Каминская.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 25 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Певица откровенно рассказала, как себя чувствует и призналась, что ей жаль, что участие в "Танцах со звездами 2018" преждевременно завершилось дисквалификацией и длительным лечением.



"Симптоматика схожа с забоем и защемлением, хотя при первой блокаде доктор сразу сказал мне сделать МРТ и СКТ, так как что-то заподозрил... Но когда никакие обезболивающие не помогали, я поняла, что все не так весело и все-таки сделала КТ. И вот раскрыта тайна золотого ключика: хорошо, что у меня там не открытый, а закрытый перелом. Все это временно, но ближайшие несколько месяцев я буду плохим танцором, которому запретили любые физические нагрузки. Мне очень жаль, что не смогла вас порадовать своими танцами в этом сезоне. Значит, порадую песнями", – добавила Слава.



Свое обещание певица сразу же выполнила – во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2018" звезда чувственно спела песню "Скучаю". На паркете появился и ее партер в проекте Игорь Кузьменко, который показал трогательный сольный танец.



"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Славы Каминской