"Я очень испугалась": Эмилия Кларк поделилась эмоциями после встречи с принцем Уильямом

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк недавно стала гостьей Late Night Show с Сетом Майерсом, где рассказала, как прошла ее встреча с принцем Уильямом в Букингемском дворце.

По ее словам, она должна была посетить Кенсингтонский дворец, где состоялся прием в честь благотворительной премии Centrepoint Award. Эмилия призналась, что ей было очень страшно впервые увидеться с королевскими особами, хотя ее перед этим научили основных правил протокола.

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До чего же страшно идти во дворец. Я была абсолютно расслаблена, наслаждалась вечером, как вдруг кто-то объявил: "Принц Уильям идет". Меня заранее предупредили – нельзя поворачиваться к герцогу спиной и первый раз стоит обратиться к нему как Ваше королевское высочество. После этого – можно называть его принцем Уильямом,

– поделилась звезда.

Кларк добавила, что так распереживалась, что начала заикаться, неправильно осуществила реверанс и даже напутала с точной формулировкой его имени.

"Я очень испугалась и почему-то, когда он подошел, не могла произнести фразу "Ваше Королевское высочество". Я говорила "Ва ... ва ... ва ...", и это все, на что я была способна", – откровенно прокомментировала звезда.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 13 Кві 2016 р. о 7:20 PDT

Несмотря на ошибки, принц Уильям оставался вежливым с ней и со всеми присутствующими и даже пошутила, что она "искренне удивлена, почему же ее не пригласили на королевскую свадьбу" принца Гарри и Меган Маркл, ведь она "отлично" справилась.

"Если честно, я очень расстроена из-за того, что меня не было на королевской свадьбе. Чувствую, что я должна была там присутствовать. Но, конечно, морально я была с ними", – подытожила актриса.