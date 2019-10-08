"Я огорчен": Госдеп запретил послу США в ЕС свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Государственный департамент США запретил американскому постоянному представителю при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования скандального разговора Трампа и Зеленского.

Адвокат Сондланда Роберт Ласкин сообщил, что дипломат "глубоко опечален тем, что не сможет дать показания". По его словам, Сондланд всегда действовал в интересах США.

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Ласкин отметил, что посол Сондленд как действующий посол США в ЕС обязан следовать указанию Госдепа. Причины такого решения американского внешнеполитического ведомства не разглашаются.

По сообщениям американских СМИ, ранее Сондланд добровольно согласился ответить на вопросы членов палаты представителей США. Слушания должны были пройти во вторник.

Отметим, что Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании о том, нужно ли объявлять импичмент Трампу из-за давления на президента Зеленского. Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента Трампа.

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Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому имеет отношение сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь.



Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.