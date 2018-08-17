Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе

Владимир Бебешко в шоу-бизнесе с 80-х. За почти 40 лет в качестве звукорежиссера, аранжировщика и продюсера он сделал немало для самых заметных поп-артистов Украины и России.

Вместе с 24 каналом Бебешко вспоминал, как стал "крестным отцом" раннего "Скрябина", помог ему "засветиться" и что с того вышло, как "раскрутил" Винника, записав его первый альбом, анализировал, при каком условии все украинские артисты перестанут ездить на гастроли в Россию и откровенно рассказал, почему до сих пор сотрудничает с российскими артистами.

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Как впервые познакомились с Кузьмой?

Это были 90-е годы, город Новояворовск. Мы гастролировали с "Братьями Гадюкиными" и "Сестричкой Викой". В доме культуры давали концерт, который проходил очень успешно. И я заметил, что на "галерке" какие-то ребята бесились, им очень нравилось. Это была группа "Скрябин" во главе с Андреем Кузьменко.



Ранний "Скрябин" играл настоящую "панкуху"

И вот он после концерта ко мне подошел. Сказал, что они в восторге от концерта, и спросил, мог бы я спуститься к ним в студию, где они записывали песни, и послушать. Я согласился. Он завел меня в какие-то подвальные катакомбы, где у них была "самодельная" студия. Записи были ужасного качества. Я сказал, что у них классные песни, но надо их аранжировать и приводить в порядок.

Я пригласил его на "Студию Льва", где записал две песни: "На крыше" и "Птицы". А дальше сказал: "У тебя большое будущее, Андрей. Вперед!" И с того времени мы с ним уже сдружились и до последнего момента контактировали.

В чем была фишка раннего "Скрябина"?

В том, что он не играл попсу, а выполнял очень альтернативные панковые вещи. Его лучший альбом – "Клей" и песня "Грязная, как ангел". Это был настоящий "Скрябин", который имел собственную эстетику, немного подобную группам "The Cure", "Depeche Mode".

Клип "Грязная, как ангел" – смотрите видео:

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Вспомните фестиваль "Червона рута" и 3-е место для Андрея Килла (тогдашний псевдоним Андрея Кузьменко, – 24) с той панковой музыкой. Вам нравилось, что Кузьма играет в этом стиле, вы побудили его заняться поп-музыкой, чтобы стать популярным?

Я не имел влияния на его творчество. Только был слушателем произведений, которые он записывал. Кузьма творил сам, но со мной советовался, какая песня "вставляет", какая нет.

Он называл вас "крестным отцом", как вы к этому относились?

С иронией. Хотя я действительно много помогал ему с самого начала. Но не буду таить: это было приятно. Правда, много внимания я на это не обращал.

Почему ранний "Скрябин" не мог стать популярным? И фактически не имел шансов стать коммерческим продуктом?

Потому что играл непопсову музыку, которую привыкли крутить на радио и телевидении. Он был, как все говорили, неформатом.

Только после того, как он погиб, начали его песни крутить, от чего мне противно.

Почему "Скрябин" в начале 2000-х так быстро "повеселел"? То есть, что побудило Андрея Кузьменко приехать в Киев и начать делать другую музыку?

Он хотел пробиваться. Почему Киев? Потому что это город возможностей. И Кузьма пробился!

Клип "Молчать", после которого "Скрябин" стал популярным – смотрите видео:

Он показал себя не только музыкантом, но и хорошим ведущим, импровизатором и просто прикольным чуваком. В этом его основа фишка.

И апогей Кузьмы – программа "Шанс", которая базировалась в основном на нем. В "Шансе" он просто показывал все свои вольности во всех отношениях.

Как было в "Шансе"? – смотрите видео:

Чем отличался "Шанс" от нынешних талант-шоу?

Тем, что он интересный. Вспомните, людей утром брали на караоке, а вечером они выступали и действительно становились звездами! За день наша команда делала из человека звезду, одевала, учила петь и так далее. Поэтому зрителю интересное превращение простого человека в того, который будет петь.

А сейчас так банально: человек спел, а члены жюри сидят себе и говорят: "Вы восхитительны! Вы невменяемы! У вас большое будущее!" И все на этом. Это неинтересно. Это называется просто большое караоке на телевидении.

Реалити-шоу "Шанс" отличалось от современных талант-шоу еще и тем, что было созданным в Украине продуктом. На него не надо было покупать лицензии в Голландии , подобно "Голосу страны" или "Х-фактора".

За кого из "слепленных" в "Шансе" звезд вы горды, а за кого стыдно?

Ни за кого не стыдно. Действительно из "Шанса" вышло много талантливых, и их имена известны.

Грустил ли Кузьма, что отошел от раннего "Скрябина"?

Нет. Он играл то, что ему приходило в голову. Был период, где была "панкуха", а дальше наступил период более попсовой музыки. На все свое время.



Второй и последний состав группы "Скрябин"

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Как вам творчество "Скрябина" после смерти Андрея Кузьменко? Оправдывает ли группа свое существование без лидера?

К сожалению, после смерти Андрея у группы нет творчества. А есть только повтор и исполнение каверов его песен.

Ведется ли работа по аранжировке и записи неизданного материала Кузьмы? Вы готовы за это взяться?

К сожалению, я об этом не знаю. Думаю, что нет, и очень за этим скучаю.

Я не имею отношения к группе "Скрябин" сейчас, и вряд ли кто-то будет меня слушать. Поэтому, если они не будут ничего делать, думаю, через некоторое время группа развалится.

Какие мечты у Андрея Кузьменко были относительно музыкальной сцены, и воплощаются ли они?

К сожалению, без него сейчас ничего не воплощается. Он мечтал делать хорошую качественную музыку. Украина потеряла человека, который был прекрасным импровизатором и крутым чуваком. Замены ему пока нет, и я не знаю, кто бы это мог сделать.

Как относитесь к сохранению памяти Андрея собственно за все эти три года, что его нет с нами?

Мне нравится, что его вспоминают. Начинают песни крутить, записывать интервью. Но не нравится, когда говорят, что у него, мол, юбилей – 50 лет... Человека нет – нет юбилея. Ему исполнилось бы 50, если бы он был жив. Вот и все. А так – хорошо, что его не забывают.



"Мне нравится, что Андрея вспоминают"

А как бы он относился к всем этим наградам?

Если бы он был жив, не было бы ни наград, ни памяти.

Чего требует современный шоу-биз в связи с нынешними реалиями?

Сейчас большая деградация музыки во всем мире. Даже на Западе нет новых хитов. Они обращаются к старым исполнителям и делают римейки на их старые хиты.

На украинской сцене музыка тоже стала однообразна и неинтересна. Не хватает хитов. Хотя есть неплохие исполнители. Но в основном упадок.

В нынешнем шоу-бизе еще значительный спрос на стеб?

Ага. Видимо, потому, что слишком много вообще никакой музыки. "Дзидзьо" пытается немного стебаться, у него это органично получается. А больше и не знаю, у кого получается хорошо стебаться...

Клип "Дзидзьо" – смотрите видео:

Чем, по вашему мнению, в нынешнем шоу-бизе фрики отличаются от стебных проектов? И вообще фриков больше стебных проектов?

Абсолютно. Стеб – это не так просто. Надо попотеть, чтобы был хороший и качественный стеб. В стебе есть философские тексты и есть пародия, высмеивание кого-то. А фрики – просто клоуны.

Поговорим об известном ныне поп-певце Олеге Виннике. Как именно вы с ним сотрудничали? Как так случилось, что долгое время о нем ничего не было известно в Украине, а потом он резко стал очень популярным?

Олег Винник приехал в Украину из Германии. И я был первым, у кого он попросил помощи, чтобы раскрутиться. Я делал ему первый альбом – музыку для интеллигентной публики. И, казалось, он хорошо записался. Но затем он записал простые песни вроде, "Волосы пахнут весной", "Нина, с кем ты пьеш вино, с кем играеш в домино". И эта музыка пленила сердца украинской публики, а он получил бешеную популярность.

По вашему мнению, популярность заслуженная?

Абсолютно. Если кто-то думает, что так легко написать песню, которая станет хитом в народе, то он глубоко ошибается. Винник пишет их искренне, от сердца. А люди это любят и воспринимают.



Бебешко помог записать Виннику первый альбом

Вообще ощущение "хитовости" как-то можно "нащупать" ? Как написать хит и стать популярным?

Этого никто не знает. Если бы я знал, то был бы самым богатым человеком в Украине.

Сейчас есть много возможностей записать песню и выложить в YouTube. Если та реально годная, то за три дня она станет хитом, а за четыре – вас найдут все радио и телевидение и будут показывать так, как это было с группой "Лисапетный батальон". Они написали песню, и народ "протащился".

Но дальше у них появился продюсер и, по оценкам критиков, они сменили стилистику в худшую сторону... Может произойти такое, что впоследствии станут ненужными продюсеры?

Абсолютно. К сожалению или к счастью. Когда появились продюсеры, они начали делать ремейки на их песни. И группа от этого только потеряла. В противном случае популярность могла бы быть большей.

Вы делали аранжировки для российских артистов.. Продолжаете ли с ними сотрудничать сейчас?

Да, делал. Я переработал со всеми, кого вы знаете: Киркоровым, Басковым, Леонтьевым. И продолжаю. Сейчас работаю с Вайкуле.



"Я переработал со всеми, кого вы знаете: Киркоровым, Басковым, Леонтьевым"

У вас изменилось отношение к ним с 2013 года?

Отношение меняется к тем людям, которые плохо относятся к моей стране. Если они высказываются, что мы "бандеровцы" и "фашисты", то с ними я не держу связь и вычеркиваю из своей жизни. Это просто неприятно. Если общаются нормально, и мы не затрагиваем политических тем, а только музыкальные, с теми я сотрудничаю и общаюсь. Это принципиальная позиция.

С очень многими, кто начинает затрагивать политическую тему и нехорошо говорит о стране, в которой я живу, я перестаю общаться. Как то было с Милявской, например.

Называли ли вас бандеровцем?

Да. Я сотрудничал с Басковым, Киркоровым. В 2013-м они начали писать:

– Што там у вас бандеравци бушуют?

– Ребята, а вы знаете, откуда я?

– Откуда?

– Со Львова. Так я и есть бандеровец. Вы сотрудничали 10 лет с бандеровцем. И не знали этого.

А что они?

Смеялись...

Как вы относитесь к законопроекту относительно гастролей украинских артистов в РФ, зарегистрированного в Верховной Раде в начале февраля?

Очень болезненный вопрос. Все украинские артисты готовы поддержать этот закон и не ездить в Россию при одном условии: если все чиновники перестанут иметь связь с Россией.



"Мои артисты не ездят в Россию и не зарабатывают там деньги. Это принципиально"

То есть, если политики перестанут продавать свои продукты, торговать и зарабатывать на том деньги. Пусть покажут пример – и мы так же прекратим сотрудничать. Пока они это не сделают – нет смысла. Выборочно это быть не может. Все – так все. Никто – так никто. Потому что это неприятно. Как это: нас артистов гнать, а самим торговать?

И еще. Мои артисты не ездят в Россию и не зарабатывают там деньги. Это принципиально.

Если сравнивать российский шоу-биз с украинским... У них до сих пор жанровый кризис? Потому что традиционно большинство наград забирали наши артисты.

Да. Россия всегда отставала от Украины. Все таланты и звезды преимущественно исходили из Украины. Они всегда обращались к нам за интересными идеями.

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Почему так?

Тяжело сказать. Потому что язык наш соловьиный и таланты ее певческие. Но я гиперболизирую.

В общем, что дальше будет с украинским шоу-бизом, и при каком условии эта деградация прекратится?

Когда радиостанции перестанут употреблять слово "формат".