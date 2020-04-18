Я победил болезнь, – глава Запорожского облсовета, который выздоровел от коронавируса
Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак вылечился от COVID-19. ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Про одужання від коронавірусної інфекції очільник Запорізької облради розповів в ефірі одного з телеканалів.
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Вчора (17 квітня – 24 канал) я отримав результати ПЛР-тестів. І вони, на щастя, виявилися негативними,
– зазначив Самардак.
Він також додав, що може стверджувати, що переміг хворобу.
Що відомо про коронавірус у глави Запорізької облради
- 30 березня в обласній раді Запоріжжя заявили, що тест на коронавірус Самардака показав позитивний результат.
- Через це чиновник взяв лікарняний і самоізолювався разом зі сім'єю.
Зверніть увагу! Станом на 19 квітня у Запорізькій області зафіксували 127 випадків зараження коронавірусом.
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