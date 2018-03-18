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Я понял, что в доме растет тролль, – Сергей Притула рассказал о забавной выходке сына

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Сергей Притула рассказал о выходке своего сына
Сергей Притула рассказал о выходке своего сына / Фото из соцсетей

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула поделился забавной семейной историей. По его рассказу, сын Дмитрий сумел "потроллить" отца.

Историей ведущий поделился на странице в Facebook.

Как известно, Сергей Притула – счастливый отец двух детей. Актер рассказывает, что его 10-летний сын принес милую табличку с надписью "Я верю в супергероя, его имя Папа".

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Такие слова могли растрогать Сергея Притулу. Ведущий понял, что у него растет добрый и любящий сын. Однако после рождения второго ребенка – девочки Соломии – у школьника появилась другая табличка с надписью "Иногда быть старшим братом даже лучше чем супергероем".

После рождения Соломийки в его комнате на стене появилась еще одна рамочка с текстом. И я понял, что в доме растет тролль!
– написал Сергей Притула, пожелав хороших семейных выходных.

Теги: LifeStyle Новости Украины Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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