"Я потерял несколько клепок": ФБР будет выяснять истинные мотивы похитителя самолета в Сиэтле

Следователи в Сиэтле идентифицировали похитителя самолета из международного аэропорта "Такома", им оказался Ричард Рассел. Он жил нормальной жизнью среднестатистического американца, имел жену и стабильную работу, в свободное время путешествовал, вел свой блог. Пока вдруг не удивил весь мир, захватив воздушное судно.

Рассел угнал самолет авиакомпании Alaska Airlines и смог поднять его в небо. Мужчина работал в международном аэропорту Сиэтла на другого перевозчика, "Horizon Air", и занимался наземными операциями. Не имел лицензии пилота, но смог продержаться в воздухе 90 минут и даже выполнил опасный вираж – петлю. А потом упал вместе с самолетом на необитаемый остров Пьюджет.

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29-летний похититель погиб. Родные Ричарда не смогли объяснить его мотивы. Мол, мужчина был добрым и дружелюбным к окружающим.

Многие люди беспокоятся обо мне. Это разочарует их, когда они узнают, что я это сделал. Я хотел бы извиниться перед ними всеми. Я сломался. Потерял несколько клепок – я думаю. Я даже не догадывался об этом раньше,

– такими были последние слова Ричарда Рассела.

Головокружительные трюки похитителя облетели мировые СМИ, об инциденте в Сиэтле говорили во всех уголках мира. Но пока в этом деле больше вопросов, чем ответов. Как рассказали представители аэропорта, при устройстве на работу к перевозчику "Horizon Air" более трех лет назад Ричард прошел все необходимые проверки и получил соответствующие допуски. В авиакомпании его характеризовали как хорошего работника.

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В свободное время Ричард вел блог, в котором рассказывал о своей работе и хобби – путешествиях, и выкладывал видео из своих путешествий в Youtube. Мотивы мужчины к такому поступку будут пытаться выяснить следователи ФБР.