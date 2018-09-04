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Я приехал в сборную Украины побеждать, – Алексей Лень

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Алексей Лень
Алексей Лень

Звездный украинский центровой Алексей Лень прибыл в Украину, чтобы помочь национальной команде в сентябрьских матчах отбора на Чемпионат мира против Испании и Черногории.

Сразу после возвращения на Родину центровой Атланты пообщался с журналистами в аэропорту Борисполь, пишет Федерация баскетбола Украины.

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"Прошло семь лет, как я уехал из Украины, и теперь возвращаюсь сюда с отличным настроением. Я очень доволен и приехал сюда побеждать. Нас ждут две важные игры – против Испании и Черногории. У меня будет еще две недели, чтобы познакомиться с командой и тренерами и как следует подготовиться к матчам", – отметил Алексей Лень.

Напомним, что тренерский штаб сборной Украины по баскетболу объявил состав национальной команды, который начнет подготовку к матчам сентябрьского окна отбора на Чемпионат мира-2019.

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Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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