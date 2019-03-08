"Я пришла не для того, чтобы покрасоваться в форме": как украинские женщины воюют на передовой

В Вооруженных Силах почти четверть военнослужащих – женщины. И они разрушают стереотипы, потому что все чаще идут служить не в штабы, а в эпицентр событий. Они берегут наш с вами покой, работая на передовой.

Сегодня уже никого не удивишь девушкой, управляющей БМП или стреляющей из крупнокалиберного пулемета.

Читайте также: На Донбассе погиб молодой украинский воин со Львовщины: когда состоится прощание

Чем дальше идет война, тем больше женщин можно встретить именно на передовой. На упреки, что это дело не женское, они реагируют с юмором. Кое-кто же даже переводится из бригадных кабинетов на самый передок.

Моя цель – защищать родину. Я не просто пришла сюда покрасоваться в армейской форме, я пришла защищать,

– ответила военная ВСУ Ирина.



Женщина-воин Ирина

Некоторые из девушек за эту войну успели сменить и военные должности.

"Я в медицинском пункте не так давно, до этого я была в подразделении, в роте. И, конечно, когда ребята приходят и жалуются, что у меня там что-то болит, то кроме того, что ты даешь им лекарство, ты все равно спрашиваешь – как дела, какие проблемы, как дома, то есть помогаешь общением", – сказала военная ВСУ Марина.

Военнослужащая ВСУ Марина

Профессиональных военных среди них мало, почти у всех до войны были мирные специальности.

В 2017 году я всегда заступала на боевой пост, сейчас я командир отделения. При необходимости, конечно, хожу.

Мое любимое оружие – ДШК, 12,7 калибр,

– отметила военная ВСУ Анна.

Защитница Украины Анна

И многие из женщин военных прикипели к армии и фронту удивительно крепко. На вопрос, сколько будете воевать отвечают: "Пока не закончится война".

Как прошли сутки на фронте?В течение суток российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 14 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Оккупанты обстреливали позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 миллиметров и минометов калибров 120 и 82 миллиметров, потратив 119 боеприпасов.



В результате обстрелов 5 украинских военных получили ранения. Зато, по данным разведки, четыре оккупанта уничтожены, а 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.