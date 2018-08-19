"Я присягал на верность Украине": показали видео допроса украинского бойца в плену боевиков

В сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован допрос пророссийскими боевиками с Донбасса украинского военного Павла Котенко. Боец попал в плен к врагам в августе 2014 года.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь "Информатор ВСУ".

Отметим, что во время допроса Котенко не выдал информацию, которую требовали пророссийские боевики, и отказался сотрудничать с ними.

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Котенко Павел Игоревич. Старший лейтенант ВСУ, 25 бригада: "Я давал присягу на верность Украине. Лучше расстреливайте, против своих не пойду!". Вот за каких мужчин нужно выходить замуж, девушки, а не за с*аних мажоров,

– говорится в подписи к видео.

Добавим, что Котенко был освобожден из плена, после чего он вернулся на военную службу. Указом Президента Украины за 13 августа 2015 года бойца наградили орденом "За мужество" третьей степени.