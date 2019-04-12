Я прочитал сигнал избирателей – Порошенко прокомментировал отставку главы Одесской ОГА

Накануне Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил председателя ОГА Максима Степанова. 11 апреля оба политика встретились в студии ток-шоу "Право на правду" на канале "1+1".

В частности, в прямом эфире телеканала Петр Порошенко рассказал о причинах увольнения главы Одесской ОГА.

Читайте также: Это был приказ Коломойского – Порошенко прокомментировал скандал с подозрениями его окружению

– Причин много. В частности то, что Одесская область больше всего упала в рейтинге украинских областей, аж на восемь позиций. Теперь она занимает третье место с конца. Хотя на Одесскую область шло приоритетное финансирование, в частности на строительство дорог.

– Подчеркиваю, что председатель ОГА – это политическая должность. И оценка, которую одесские избиратели дали действующей власти – это оценка не только президента, но и председателя облгосадминистрации.

Я ожидал слаженной работы и большего результата. Я должен был прочитать сигнал избирателей, что я и сделал,

– подчеркнул президент.

В ответ экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов отметил, что ему странно слышать об экономических провалах в области. Ведь 2 марта Порошенко посетил Совет регионального развития, где говорил, в частности, и об экономических достижениях Области.

Что известно о Максиме Степанове?

Степанов был назначен на должность главы Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Михеила Саакашвили. До этого он пять лет работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".



Кроме этого, экс-председатель Одесской ОГА отметил, что за время его руководства в области было сделано более 450 километров дорог. В то время, как двумя годами ранее – только 170.



Также он отметил, что первый тур выборов был демократическим и прозрачным, никаких нарушений не было. И добавил, что никогда не получал никаких команд о фальсификации. Однако пояснил, что связывает свое увольнение именно с результатами первого тура.

Отметим, что Степанов отказался выплачивать социальные выплаты жителям Одесской области перед президентскими выборами. Выплаты по этой программе они получат после 22 апреля.

Если бы я это знал, он бы был уволен раньше. Ведь функция власти – обеспечивать благосостояние граждан,

– прокомментировал Порошенко.

Новость дополняется...