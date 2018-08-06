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Я продолжу бороться, – Деми Ловато впервые прокомментировала скандальную госпитализацию

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Деми Ловато впервые обратилась к поклонникам
Деми Ловато впервые обратилась к поклонникам / stylecaster.com

Американская певица Деми Ловато впервые решила прокомментировать свою госпитализацию. После передозировки наркотиками звезда призналась, что имеет зависимость.

Деми Ловато оправляется после страшной госпитализации: певица чуть не умерла от передозировки неизвестными наркотиками. Сейчас жизни артистки ничего не угрожает, однако инцидент заставил ее задуматься над своим образом жизни.

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В своем обращении к людям Деми Ловато поблагодарила Бога и поклонников, которые поддерживали ее в трудный момент.

Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма,
– трогательно написала Деми Ловато.

 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

Певица призналась, что никогда не скрывала того, что имеет наркозависимость. Однако теперь, после угрозы ее жизни, поняла, что с этой болезнью нужно бороться. Деми Ловато анонсировала, что вновь пройдет курс терапии в специализированной клинике.

"Я всегда откровенно говорила о своей зависимости. Но я поняла, что эта болезнь не проходит со временем. Это то, с чем я должна бороться. Сейчас мне нужно время, чтобы продолжить лечение и сфокусироваться на трезвом жизни и восстановлении. Я очень жду дня, когда смогу сказать, что наконец перешла на другую сторону. Я продолжу бороться", – заявила артистка.

 

Напомним, что 25 июля стало известно, что певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Первую медицинскую помощь Деми Ловато предоставил ее личный телохранитель, который нашел певицу без сознания. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

Источник: 24 Канал
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