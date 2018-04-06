Я радуюсь, когда у нас начинаются разборки между правоохранительными органами, – Найем

Противостояние между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой имеет больше положительных моментов, чем отрицательных.

Такое мнение в прямом эфире 24 Канала высказал народный депутат Мустафа Найем.

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"Я не думаю, что из этого (противостояния НАБУ и САП – 24) надо делать какую-то панику, целый Апокалипсис. Потому что есть очень положительная сторона этой истории. Когда вы помните, чтобы руководители двух важных правоохранительных органов приходили в парламент давать объяснения? Когда мы помним, чтобы кто-то из действующих руководителей правоохранительных органов становились фигурантами криминальнх производств? Мы об этом забыли. У нас такого никогда не было. Чтобы когда-то у нас был (фигурантом уголовных производств – 24) действующий генпрокурор или министр внутренних дел, или даже областной прокурор? Такого не было. А сейчас господин Холодницкий, который возглавляет антикоррупционную прокуратуру, стал фигурнатом уголовного производства. Это позитивный момент. Это означает, что они сами против себя могут начинать уголовные производства. Я не вижу в этом ничего плохого", – сказал он .

Также Найем отметил, что выяснение отношений между правоохранителями является для него однозначно положительной историей, когда они дают результаты.

Я рад, что у нас происходят такие вещи. Я вообще рад, когда у нас начинаются разборки между правоохранительными органами и мы видим конкретные производства,

– добавил нардеп.