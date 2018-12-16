"Я разделяю ваше беспокойство": Порошенко отреагировал на журналистов в футболках с Гандзюк

Я разделяю ваше беспокойство. Мы не дадим испортить имидж страны не расследованием дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Так президент Петр Порошенко отреагировал на то, что журналисты пришли на пресс-конференцию к нему в футболках с изображением Екатерины Гандзюк.

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Противопоставлять меня Екатерине Гандзюк не надо. У нас были хорошие отношения и Катя неоднократно говорила, что поддерживает меня. Когда я узнал о нападении – сразу связался с генпрокурором Луценко. На следующий день он был в ее больничной палате,

– сказал Порошенко.

Он также добавил, что владеет информацией о том, что перед смертью Екатерина Гандзюк дала достаточно свидетельств.

"Сейчас задержаны 4 человек. Причастные точно понесут ответственность", – сообщил глава государства.

Добавим, что на пресс-конференцию Порошенко журналисты пришли в футболках с надписью "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.