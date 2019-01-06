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      Я разочарована в себе, – Цуренко о поражении в финале

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      Цуренко прокомментировала поражение в финале
      Цуренко прокомментировала поражение в финале / twitter.com/brisbanetennis

      Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала финальный поединок на турнире в австралийском Брисбене. Украинка играла против чешки Плишковой.

      29-летняя Украинка, которая с понедельника будет занимать 24 строчку в рейтинге WTA, заявила, что довольна тем, как она играла на турнире.

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      "Я разочарована в себе, но в целом я довольна тем, как я играла... Но это только первый финал серии Premier для меня. Так что я надеюсь, что следующий будет более успешным. Я почти сделала это", – сказала Цуренко журналистам после игры.

      Напомним, что Цуренко в финале проиграла в драматической игре 8 ракетке мира чешке Плишковой со счетом 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).

      Теги: Спорт Леся Цуренко Теннис
      Источник: 24 Канал
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