Я редко бывал таким спокойным, – президент ФИФА о ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен в том, что Россия проведет лучший чемпионат мира по футболу в этом году. И даже такие щекотливые вопросы, как права человека, допинг и хулиганы "не лишают его сна".

Об этом сообщает Handelsblatt.

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По его мнению, Россия "может много чего предложить туристам в историческом и культурном плане".

Президент Международной федерации также заявил, что "такие противоречивые темы, как права человека, допинг и хулиганы, которые обсуждаются в контексте чемпионата в России, "не лишают его сна".

Я редко бывал таким спокойным (в связи с проведением ЧМ-2018 – "24"),

– отметил спортивный функционер.

Инфантино не считает проблемой и возможный бойкот ЧМ со стороны иностранных политиков за "спорную деятельность президента России Владимира Путина".

"Для нас это не имеет значения. Что касается ФИФА, то мы концентрируемся на футболе", – подчеркнул президент Международной федерации.

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Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Великобритания и ряд других европейских стран призвали бойкотировать проведение ЧМ-2018 в России как наказание за попытку убийства бывшего двойного агента Скрипаля.