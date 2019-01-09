Я сама себе соперник, потому что все зависит от меня, – украинская чемпионка мира по боксу

Боксерша Мария Бова занимается, как сама считает, мужским видом спорта. Но жизни своей без бокса представить не может. Получает от этого колоссальное удовольствие, мировое признание и награды высшей пробы.

Украинская боксерша в интервью для UA|TV рассказала, как попала в бокс и смогла достичь таких вершин.

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У меня был одногруппник, Денис Беринчик. Он мне говорит: "Маха, завтра будет чемпионат города по боксу, попробуешь?". И вот так я попала на чемпионат города, стала второй. Поехала на Кубок Украины, стала третьей. Через полгода, точнее через три месяца, был чемпионат Украины, я его выиграла. Попала в сборную, и по сей день я здесь,

– рассказывает спортсменка.

После того, как Мария Бова попробовала свои силы на чемпионате Киева по боксу и не выиграла его, она решила с головой окунуться в этот вид спорта. Тем более, что перспективы вырисовывались большие. Женский бокс уже включили в олимпийскую программу, и впервые в трех весовых категориях он был представлен на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Самым неудобным соперником на ринге Маша считает саму себя. Шанс победить любого оппонента есть всегда. Если ты им не воспользовался, найди причину, устрани ее, чтобы завтра взять реванш.

Я сама себе соперник, потому что все зависит от меня, даже не от того, кто у меня в углу, не от секунданта. Все от меня, начиная с настроения. Это самое важное,

– рассказала спортсменка.

Отметим, что Мария Бова в 2012 году в Китае выиграла титул чемпионки мира, в 2018-м в Индии стала серебряным призером планетарных соревнований. И сейчас спортсменка готовится завоевать свою олимпийскую лицензию.

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