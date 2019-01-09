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      Я сама себе соперник, потому что все зависит от меня, – украинская чемпионка мира по боксу

      46 Читати новину українською
      Мария Бова
      Мария Бова

      Боксерша Мария Бова занимается, как сама считает, мужским видом спорта. Но жизни своей без бокса представить не может. Получает от этого колоссальное удовольствие, мировое признание и награды высшей пробы.

      Украинская боксерша в интервью для UA|TV рассказала, как попала в бокс и смогла достичь таких вершин.

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      У меня был одногруппник, Денис Беринчик. Он мне говорит: "Маха, завтра будет чемпионат города по боксу, попробуешь?". И вот так я попала на чемпионат города, стала второй. Поехала на Кубок Украины, стала третьей. Через полгода, точнее через три месяца, был чемпионат Украины, я его выиграла. Попала в сборную, и по сей день я здесь,
      – рассказывает спортсменка.

      После того, как Мария Бова попробовала свои силы на чемпионате Киева по боксу и не выиграла его, она решила с головой окунуться в этот вид спорта. Тем более, что перспективы вырисовывались большие. Женский бокс уже включили в олимпийскую программу, и впервые в трех весовых категориях он был представлен на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

      Самым неудобным соперником на ринге Маша считает саму себя. Шанс победить любого оппонента есть всегда. Если ты им не воспользовался, найди причину, устрани ее, чтобы завтра взять реванш.

      Я сама себе соперник, потому что все зависит от меня, даже не от того, кто у меня в углу, не от секунданта. Все от меня, начиная с настроения. Это самое важное,
      – рассказала спортсменка.

      Отметим, что Мария Бова в 2012 году в Китае выиграла титул чемпионки мира, в 2018-м в Индии стала серебряным призером планетарных соревнований. И сейчас спортсменка готовится завоевать свою олимпийскую лицензию.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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