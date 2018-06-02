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Я сделал свой выбор, – Рожден Ануси прокомментировал расставание с финалисткой шоу "Холостяк"

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Рожден Ануси прокомментировал выбор девушки в шоу
Рожден Ануси прокомментировал выбор девушки в шоу "Холостяк" / Фото из открытых источников

После окончания 8 сезона романтического шоу "Холостяк" стало известно, что главный герой Рожден Ануси вместе с финалисткой Иванной не смогли сохранить отношения после окончания телевизионного проекта.

Об этом пара сообщила в пост-шоу "Как выйти замуж". Вместе с этим, Рожден Ануси прокомментировал расставание на своей странице в Instagram.

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Что бы кто не говорил, лишь нам решать, как дальше строить жизнь. Каждый имеет право на свое мнение, я сделал свой выбор и он мне по душе,
– заявил главный герой шоу "Холостяк".

Также он добавил, что "когда у каждого из вас случится ситуация, когда вам придется выбирать, не слушайте чужие мнения".

Известно, что пара разошлась мирно, без скандалов. Рожден и Иванна отметили, что активно занимаются собственной карьерой и не теряют надежды встретить настоящую любовь.

холостяк рожден анусі

Шоу "Как выйти замуж" / Instagram

Напомним, что 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Свое решение певец сделал в пользу Иванны Гончарук. В то же время наиболее эмоциональная участница романтического шоу Галина Присташ покинула Холостяка без объятий на прощание. Перед тем, как сесть в авто, девушка отметила, что герои шоу не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.

Что такое шоу "Холостяк"?
Это реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN). В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одним или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: Новости Украины LifeStyle Психология Музыка
Источник: 24 Канал
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